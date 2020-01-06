Поздравление Зорану Милановичу с избранием на пост Президента Хорватии

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Зорана Милановича с избранием на пост Президента Хорватии.



"Убежден, что развитие конструктивных белорусско-хорватских отношений на принципах уважения и доверия, расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах отвечают интересам наших стран, а также будут способствовать укреплению стабильности и безопасности в Европейском регионе", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко также пожелал Зорану Милановичу доброго здоровья и плодотворной деятельности на ответственном государственном посту, мира и дальнейшего прогресса дружественному хорватскому народу.

