По традиции поздравления белорусским женщинам с 8 Марта направил Президент Александр Лукашенко.







Дорогие соотечественницы!



От всего сердца поздравляю вас с замечательным весенним праздником - Днем женщин.



Символично, что самые главные для каждого человека слова - мама, семья, родина - женского рода. Именно вы сохраняете и передаете новым поколениям важнейшие ценности и традиции. При этом вам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины.



В истории страны и народа бывали разные периоды, но белорусские женщины всегда отличались исключительной мудростью и спокойной уверенностью в счастливом будущем.



В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, взаимопонимания, мирного неба над головой и успехов во всех добрых начинаниях.



Александр Лукашенко



