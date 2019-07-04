Поздравления с Днем Независимости поступали в адрес Главы государства и белорусского народа

Поздравления с Днем Независимости вчера поступали в адрес Главы государства и белорусского народа от зарубежных лидеров, иностранных политических и общественных деятелей, руководства интеграционных объединений. С национальным праздником белорусский народ и Главу государства поздравил Президент России Владимир Путин. По случаю Дня Независимости от имени китайского правительства и народа этой страны, а также от себя лично поздравления выразил Председатель КНР Си Цзиньпин.

Александра Лукашенко и дружественный белорусский народ поздравил и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Мы придаем значение укреплению и выведению на более высокие уровни во всех сферах наших отношений, которые основаны на взаимном уважении и общей выгоде. В связи с этим я верю, что Ваш визит, состоявшийся в апреле текущего года, придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям и еще более укрепит наше взаимное сотрудничество в предстоящем периоде".







Значительную интенсификацию в отношениях между странами отметил Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Я рад тому, что через совместную церемонию в Малом Тростенце в июне 2018 года нам удалось дать исторический сигнал для совместной памяти. Подготовка к созданию двусторонней исторической комиссии находится на правильном пути, - говорится в поздравлении. - Деятельность Республики Беларусь в деле совместных усилий европейских стран ради сохранения мира и безопасности, не в последнюю очередь в качестве площадки для минских переговоров, также заслуживает нашего признания".







Сердечные поздравления направил и Президент Австрии Александр ван дер Беллен: "2019 год является знаменательным в наших двусторонних отношениях. Я буду рад приветствовать Вас в ноябре в Вене. Также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать Вам личного благополучия и всего наилучшего, а также счастливого будущего для белорусского народа".