3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
Поздравления с Днем Независимости поступали в адрес Главы государства и белорусского народа
Поздравления с Днем Независимости вчера поступали в адрес Главы государства и белорусского народа от зарубежных лидеров, иностранных политических и общественных деятелей, руководства интеграционных объединений. С национальным праздником белорусский народ и Главу государства поздравил Президент России Владимир Путин. По случаю Дня Независимости от имени китайского правительства и народа этой страны, а также от себя лично поздравления выразил Председатель КНР Си Цзиньпин.
Александра Лукашенко и дружественный белорусский народ поздравил и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Мы придаем значение укреплению и выведению на более высокие уровни во всех сферах наших отношений, которые основаны на взаимном уважении и общей выгоде. В связи с этим я верю, что Ваш визит, состоявшийся в апреле текущего года, придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям и еще более укрепит наше взаимное сотрудничество в предстоящем периоде".
Значительную интенсификацию в отношениях между странами отметил Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Я рад тому, что через совместную церемонию в Малом Тростенце в июне 2018 года нам удалось дать исторический сигнал для совместной памяти. Подготовка к созданию двусторонней исторической комиссии находится на правильном пути, - говорится в поздравлении. - Деятельность Республики Беларусь в деле совместных усилий европейских стран ради сохранения мира и безопасности, не в последнюю очередь в качестве площадки для минских переговоров, также заслуживает нашего признания".
Сердечные поздравления направил и Президент Австрии Александр ван дер Беллен: "2019 год является знаменательным в наших двусторонних отношениях. Я буду рад приветствовать Вас в ноябре в Вене. Также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать Вам личного благополучия и всего наилучшего, а также счастливого будущего для белорусского народа".
Самые теплые слова и пожелания передал Папа Римский Франциск. Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета ІІ пожелала благополучия и процветания. С национальным праздником белорусский народ и Главу государства также поздравили президенты Украины, Франции, Сербии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Венесуэлы, а также зарубежные лидеры, иностранные политические и общественные деятели других государств. Поздравления направили Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ, а также исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
В мире
Все
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов