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Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Главы государства и белорусского народа от зарубежных лидеров
Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Главы государства и белорусского народа от зарубежных лидеров, иностранных политических и общественных деятелей, а также руководства интеграционных объединений.
"Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества. Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений, - говорится в поздравлении от Президента России Владимира Путина. - Уверен, совместными усилиями мы будем и впредь успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве".
По случаю Дня Независимости от имени китайского правительства и народа этой страны, а также от себя лично поздравления выразил Председатель КНР Си Цзиньпин. "В последние годы благодаря Вашему твердому руководству в Беларуси сохраняется политическая стабильность, устойчивое развитие экономики, укрепляется благополучие народа. Общая мощь государства и его влияние на международной арене непрерывно растет. Китай как хороший друг и хороший партнер Беларуси искренне рад этому. Уверен, Беларусь достигнет еще больших успехов в различных сферах государственного строительства", - говорится в поздравлении. Си Цзиньпин отметил, что уделяет большое внимание развитию китайско-белорусских отношений и ценит углубленную дружбу с Александром Лукашенко.
Поздравительные послания в адрес Главы государства также поступили от первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента этой страны Касым-Жомарта Токаева. "Сегодня под Вашим умелым и мудрым руководством Беларусь уверенно претворяет в жизнь широкомасштабные преобразования с учетом долгосрочных приоритетов развития страны, которые всецело способствуют обеспечению устойчивого роста, повышению ее международного авторитета и укреплению единства белорусского народа. Уверен, наши совместные усилия будут и впредь направлены на дальнейшее укрепление уз дружбы между народами двух стран и взаимовыгодного сотрудничества в духе стратегического партнерства и взаимной поддержки", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Беларусь поступательно движется по пути социально-экономического развития, играет все более активную роль в решении международных вопросов и углублении евразийской интеграции.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси - мира, благополучия и новых достижений на пути неуклонного развития и прогресса. Он также выразил благодарность за теплое гостеприимство и радушие, оказанное в ходе недавнего официального визита.
Александра Лукашенко и дружественный белорусский народ поздравил и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Мы придаем значение укреплению и выведению на более высокие уровни во всех сферах наших отношений, которые основаны на взаимном уважении и общей выгоде. В связи с этим я верю, что Ваш визит, состоявшийся в апреле текущего года, придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям и еще более укрепит наше взаимное сотрудничество в предстоящем периоде".
С национальным праздником белорусский народ и Главу государства также поздравили президенты Азербайджана, Сербии, Узбекистана, Венесуэлы, Германии, Республики Корея, Австрии, Латвии, Болгарии, Венгрии, ОАЭ, Туркменистана, Вьетнама, Сингапура, Государства Палестина, Председатель Госсовета и Совета Министров Республики Куба.
Поздравительные послания направили Папа Римский Франциск, королева Великобритании, короли Бельгии и Таиланда, премьер-министры России и Армении, а также председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ и исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ.
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