Зарубежные лидеры поздравляют Лукашенко и народ Беларуси с Днем Независимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, политических и общественных деятелей.

Главу государства и белорусский народ поздравили руководители России, Китая, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Египта, Кыргызстана, Турции, Туркменистана, Вьетнама, Индонезии, Мьянмы, Зимбабве, Венесуэлы, Никарагуа, Монголии, Палестины, Танзании, Мальтийского Ордена.

Поздравления также поступили от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюя.

"Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории - освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений. Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам. Уверен, что планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, укрепляя институты Союзного государства, мы сможем преодолеть любые трудности и отстоять законные интересы наших стран на мировой арене", - говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина.





Российский лидерпожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Беларуси - счастья и процветания.





Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинадресовал Александру Лукашенко и дружественному белорусскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания. "Под Вашим сильным руководством государственное строительство Вашей страны в различных областях развивается динамично, чему Китай, как всепогодный и всесторонний стратегический партнер, искренне рад. Китайская сторона решительно поддерживает выбранный белорусской стороной путь развития, соответствующий собственным национальным условиям, а также меры, принимаемые правительством Вашей страны для содействия государственному развитию, - говорится в поздравлении. - Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов вместе с Вами прилагать усилия к тому, чтобы привести китайско-белорусские отношения к здоровому и стабильному развитию на высоком уровне".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришпередал всему народу Беларуси самые теплые поздравления по случаю Дня Независимости: "Все вызовы современного мира, от бедности и неравенства до насильственных конфликтов и изменения климата, требуют совместных действий, основанных на солидарности, взаимном уважении и понимании. Лучшее будущее требует от каждой страны смотреть за пределы своих национальных границ и поддерживать усилия по продвижению мира, прав человека, процветания и устойчивого развития для всех людей вне зависимости от места их проживания. Организация Объединенных Наций присоединяется ко всему народу Республики Беларусь в праздновании вашего особого дня, и мы с нетерпением ждем продолжения нашей совместной работы для обеспечения лучшего, более здорового и безопасного будущего для людей и всей планеты".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганпожелал Александру Лукашенко счастья и здоровья, а дружественному народу Беларуси - процветания и благополучия.

В поздравительном посланииПрезидент Азербайджана Ильхам Алиевотметил, что в этом году стороны отметили 30-летие со дня установления дипломатических отношений: "Отрадно, что за короткий по историческим меркам отрезок времени нам удалось не только сохранить и приумножить позитивные итоги общего прошлого, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия. Мы придаем особое значение развитию азербайджано-белорусского сотрудничества во всех сферах, представляющих для наших стран взаимный интерес. Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на дальнейшее укрепление традиционных дружественных связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью в интересах наших народов и стран".

"По случаю Дня Независимости Вашей страны мне приятно выразить Вашему Превосходительству искренние поздравления, добрые пожелания крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному народу Республики Беларусь - дальнейшего прогресса и процветания", - говорится в поздравлении, поступившем откороля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёеввыразил убеждение в том, что совместными усилиями двустороннее сотрудничество Узбекистана и Беларуси удастся вывести на более высокий уровень, наполнив качественно новым содержанием: "С удовлетворением отмечаю дальнейшее углубление узбекско-белорусских многоплановых отношений в последние годы. Продолжаются плодотворные обмены и интенсивные контакты, расширяются масштабы промышленной кооперации, устойчиво растут объемы взаимной торговли. Реализуются важные культурно-гуманитарные и образовательные проекты".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмонподчеркнул, что стратегические отношения с Беларусью для его страны всегда были и остаются важным приоритетом внешней политики: "Мы удовлетворены конструктивной атмосферой двусторонних отношений во всех сферах взаимодействия и, конечно же, динамичным развитием нашего взаимовыгодного партнерства, отвечающего коренным интересам двух народов. Убежден, что практическая реализация достигнутых ранее договоренностей, в том числе в рамках Вашего успешного прошлогоднего визита в Таджикистан, придаст новый импульс плодотворному таджикско-белорусскому взаимодействию, ориентированному на долгосрочную перспективу".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Моросподтвердил искреннее стремление к развитию сотрудничества с Беларусью во имя благополучия и процветания народов двух стран. "В эту символическую и знаменательную дату мы с радостью празднуем суверенитет и независимость Беларуси, дружественной страны и наиболее ярого сторонника в защиту многополярного и полицентричного мира", - говорится в поздравлении.

Поздравление от руководства Никарагуа поступило за подписями президента и вице-президента этой страныДаниэля Ортеги и Росарио Мурильо: "В эту историческую дату примите наши братские и революционные объятия и позвольте подтвердить стремление и впредь укреплять наши узы дружбы, солидарности и братского сотрудничества, объединяющие наши народы и правительства".

Президент Кыргызстана Садыр Жапаровотметил, что за период своей независимости Беларусь успешно преодолела кризисное время после распада Советского Союза, сохранила и приумножила свой научный, промышленный, культурный и человеческий потенциал. "Убежден, что совместная работа по укреплению и расширению всего спектра кыргызско-белорусского сотрудничества и далее будет вносить свой вклад во благо процветания наших стран и народов", - говорится в поздравлении.

Благополучия и успеха дружественному народу Беларуси пожелалПрезидент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси. "Наши государства могут с гордостью демонстрировать высокий уровень двусторонних отношений, которые отличают взаимное уважение и сотрудничество в разных сферах. Выражаю надежду, что динамично развивающиеся контакты между нашими дружественными государствами будут и впредь последовательно укрепляться благодаря нашей совместной работе и плодотворному взаимодействию на благо наших народов", - отметил египетский лидер.

Мира, благополучия и процветания пожелал народу БеларусиПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов: "Убеждены, что дружественные отношения между Туркменистаном и Республикой Беларусь и далее будут неуклонно развиваться и укрепляться на благо наших народов".

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонгв своем поздравительном послании отметил, что в его стране всегда внимательно следят и рады видеть, что Беларусь продолжает добиваться важных успехов в деле развития страны: "Я рад видеть, что за последнее время отношения традиционной дружбы и многогранного сотрудничества между Вьетнамом и Беларусью получили дальнейшее развитие, и убежден, что с решимостью руководителей и народов двух стран наши двусторонние отношения достигнут новых результатов на благо двух народов, во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире. Пользуясь случаем, желаю процветания белорусскому государству и счастья белорусскому народу".

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагвав поздравлении с Днем Независимости подчеркнул, что исторический визит Александра Лукашенко в эту страну в начале года придал значительный импульс сотрудничеству: "С нетерпением ожидаю продолжения совместной работы с Вами над углублением и расширением наших двусторонних контактов путем увеличения числа взаимных визитов на различных уровнях, создания совместных предприятий в различных секторах экономики и укрепления торговли на благо наших стран и народов. С нетерпением ожидаю и продолжения тесного сотрудничества на многосторонних форумах, где мы разделяем взаимное стремление к справедливому международному порядку, основанному на принципах многополярности и суверенного равенства государств".

Президент Индонезии Джоко Видодов поздравлении выразил свое удовлетворение дружественным характером отношений с Беларусью и высказал приверженность тесному сотрудничеству. "Поскольку в этом году мы также отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений, я уверен, что наши дружественные связи принесут пользу каждому из наших народов и внесут вклад в стабильность на региональном и глобальном уровне", - отметил он.

Процветания дружественному народу Беларуси пожелалПрезидент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух: "Приятно отметить, что традиционно дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Беларусью активно развиваются в сферах торговли, экономики, сельского хозяйства и легкой промышленности. Я уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет только укрепляться". Он также пригласил Александра Лукашенко посетить Монголию с визитом, отметив, что визиты на высоком уровне важны для расширения и укрепления двусторонних отношений.

Председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аунг Хлайнпожелал Александру Лукашенко успехов в деятельности на благо прогресса и процветания Беларуси. "С глубоким удовлетворением отмечаю, что сотрудничество между Мьянмой и Беларусью неуклонно развивается во всех сферах взаимного интереса. Уверен, что с открытием Генерального консульства Республики Союз Мьянма в Минске взаимодействие между нашими государствами станет еще более эффективным", - отметил он.

Президент Танзании Самия Сулуху Хасанотметила, что Танзания и Беларусь на протяжении многих лет поддерживают теплые двусторонние отношения. "Я уверена, что наши давние отношения будут и дальше укрепляться и диверсифицироваться в предстоящие десятилетия", - говорится в поздравлении.