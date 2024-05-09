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Поздравления с Днем Победы поступают в адрес Лукашенко и белорусского народа
В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Пожелания мира, благополучия и процветания белорусскому народу направляют зарубежные лидеры, руководители интеграционных объединений, известные деятели разных сфер.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительном послании отметил, что в этот поистине священный для россиян и белорусов день народы воздают дань благодарности и уважения славному поколению победителей-фронтовиков, партизан, подпольщиков и тружеников тыла. "Память об их мужестве, самоотверженности и, конечно, о неисчислимых жертвах, которые пришлось принести ради Победы над нацистами, навсегда останется в наших сердцах, - подчеркнул российский лидер. - К сожалению, сегодня в мире немало тех, кто не только оправдывает кровавые злодеяния гитлеровцев и их пособников, но и целенаправленно пестует их идейных наследников, которые совершают не менее тяжкие преступления".
Владимир Путин обратил внимание, что в России высоко ценят неизменную поддержку со стороны Беларуси и активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства: "Уверен, что, сохраняя добрые традиции братской дружбы и взаимовыручки, завещанные отцами и дедами, наши народы смогут с честью преодолеть любые трудности и испытания".
Президент России также попросил передать всем проживающим в Беларуси ветеранам Великой Отечественной войны слова самой искренней признательности, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что праздник 9 Мая навсегда вошел в историю как символ беспримерного героизма, доблести и самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла в борьбе с фашизмом, в борьбе за свободу и независимость. "В этот светлый день мы чтим и бережно храним память о подвиге наших героев, всех тех, кто ценой своей жизни защищал Родину, отдаем дань уважения всем тем, кто после войны поднимал из руин разрушенные города и села", - подчеркнул Глава государства. Он выразил уверенность в том, что дружба и непоколебимое единство народов, стоявших плечом к плечу на фронте, прошедших тяжелейшие испытания военных лет, всегда будут прочной основой для укрепления и дальнейшего развития межгосударственных отношений.
Ильхам Алиев пожелал Александру Лукашенко, всем ветеранам войны и труженикам тыла, всему дружественному народу Беларуси счастья и благополучия.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что славная дата 9 Мая является символом беспримерного подвига и доблести народов: "В этот день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших, с чувством гордости и благодарности вспоминаем мужество, героизм и самоотверженность наших предков, которые плечом к плечу ковали Великую Победу на полях сражений и в тылу". Глава государства выразил уверенность в том, что добрые традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки и в будущем будут служить делу укрепления позитивной динамики развития сотрудничества между Таджикистаном и Беларусью в русле стратегического партнерства.
Эмомали Рахмон пожелал Александру Лукашенко здоровья и успехов, а дружественному народу Беларуси - мира и благополучия.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании выразил уверенность, что исторические узы дружбы и взаимной поддержки народов двух стран, прошедшие суровые испытания Великой Отечественной войны, будут и далее способствовать развитию плодотворного сотрудничества между Кыргызстаном и Беларусью.
Садыр Жапаров пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и благополучия, а дружественному белорусскому народу - мира и процветания.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поступившем от него поздравительном послании с Днем Победы отметил, что память об этом священном дне хранится в сердцах как символ беспримерного героизма и отваги, истинного патриотизма и мужества воинов-победителей. "Мы бесконечно благодарны нашим фронтовикам и труженикам тыла, которые прошли все беды и тяготы войны, освободили мир от фашистской угрозы", - подчеркнул Президент Узбекистана. Он выразил уверенность в том, что отношения дружбы и взаимной поддержки и впредь будут служить прочной основой многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью.
Шавкат Мирзиёев пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному белорусскому народу - мира и процветания.
Поздравление поступило от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова: "В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто одержал победу на полях сражений и на трудовом фронте. Этот великий День Победы навсегда останется символом героического духа и единства наших народов, которые плечом к плечу отстояли светлое будущее для последующих поколений. Убежден, что дружба и братские отношения, проявленные в годы войны, будут и впредь служить прочной основой для укрепления наших двусторонних отношений".
Сердар Бердымухамедов пожелал крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии Александру Лукашенко и ветеранам Великой Отечественной войны, а дружественному народу Беларуси - мира, благополучия и процветания.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари адресовал Главе белорусского государства и белорусскому народу сердечные поздравления по случаю Дня Победы - важного праздника, посвященного жертвам и доблести белорусов, которые храбро сражались и отдали свою жизнь за свободу. "Учитывая сложную геополитическую ситуацию, Пакистан и Беларусь должны сообща работать над поддержанием мира, стабильности и экономического развития, основываясь на принципах международного права", - подчеркнул он.
Асиф Али Зардари пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и счастья, а также дальнейшего успеха и процветания дружественному народу Беларуси.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в поздравительном послании подчеркнул, что в его стране прославляют героическую борьбу отважных войск, разгромивших нацизм. "Самопожертвование вашего народа оставило неизгладимый след в истории", - отметил он. Николас Мадуро обратился к Главе белорусского государства: "Господин Президент, перед лицом новых вызовов, в борьбе с неоколониализмом ряда стран мы должны противопоставить наши ценности мира и диалога всему тому, что представляет угрозу для человечества. Будьте уверены, что можете рассчитывать на понимание, обязательства и храбрость венесуэльского народа, который, исходя из принципов Боливарианской дипломатии мира, постоянно ведет борьбу за правое дело, противостоит любым проявлениям фашизма и выступает за построение справедливого многополярного мира без войны". Белорусскому народу Президент Венесуэлы пожелал счастья и благосостояния.
Поздравление поступило и от Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева. "Этот великий праздник является символом несгибаемой воли, доблести и отваги наших отцов и дедов, плечом к плечу вставших на защиту Родины перед лицом фашистской угрозы. В этот день с чувством безграничной признательности мы чтим павших героев, вспоминаем фронтовиков и тружеников тыла, которые своим подвигом и беспримерным мужеством отстояли мир и свободу для будущих поколений", - говорится в поздравлении.
Президента Беларуси, который также является Председателем Высшего Государственного Совета Союзного государства, с Днем Победы поздравил Государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев. Он отметил, что этот праздник для каждого белоруса и россиянина, для всех честных граждан планеты - символ духовного величия, героизма многонационального советского народа. В Беларуси и России помнят, какой ценой далась Победа, чтут ратный и трудовой подвиг, величие духа отцов и дедов, которые сокрушили нацизм, добавил Дмитрий Мезенцев. "Белорусы и россияне, следуя традициям защиты исторической правды, развивают принципы нерушимой дружбы, единения, братской взаимопомощи", - подчеркнул он.
Поздравительное послание белорусскому лидеру направил также Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов: "Исторические традиции дружбы, братства, сплоченности и взаимной поддержки, упрочившиеся в годы войны, служат надежной основой для углубления союзнических отношений государств - членов ОДКБ, укрепления безопасности и стабильности на евразийском пространстве".
Фото: БЕЛТА
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