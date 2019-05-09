Поздравления с Днем Победы поступают в адрес Александра Лукашенко от руководителей зарубежных государств и международных организаций

Поздравления с Днем Победы поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств и международных организаций. В числе первых белорусского лидера поздравил Президент России Владимир Путин. "9 мая воздают дань благодарности и глубокого уважения всем тем, кто своими подвигами на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье приближал Победу. Наш священный долг - хранить память об их неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов и, конечно, бороться против любых попыток переписать историю Великой Отечественной войны в угоду политической конъюнктуре", - говорится в поздравлении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: "Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, прошедшие суровое испытание военных лет, и впредь послужат прочным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений, стратегического партнерства и многопланового взаимодействия между нашими странами".







В поздравительной телеграмме первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева говорится: "В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед всеми ветеранами. Мы полны глубочайшей благодарности воинам-фронтовикам и труженикам тыла за их самоотверженность и героизм. С гордостью вспоминаем павших на полях сражений".