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Поздравления с Днем Победы поступают в адрес Александра Лукашенко от руководителей зарубежных государств и международных организаций
Поздравления с Днем Победы поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств и международных организаций. В числе первых белорусского лидера поздравил Президент России Владимир Путин. "9 мая воздают дань благодарности и глубокого уважения всем тем, кто своими подвигами на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье приближал Победу. Наш священный долг - хранить память об их неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов и, конечно, бороться против любых попыток переписать историю Великой Отечественной войны в угоду политической конъюнктуре", - говорится в поздравлении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: "Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, прошедшие суровое испытание военных лет, и впредь послужат прочным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений, стратегического партнерства и многопланового взаимодействия между нашими странами".
В поздравительной телеграмме первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева говорится: "В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед всеми ветеранами. Мы полны глубочайшей благодарности воинам-фронтовикам и труженикам тыла за их самоотверженность и героизм. С гордостью вспоминаем павших на полях сражений".
Также свои поздравления Александру Лукашенко направили действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Сердечно поздравил с 74-й годовщиной Великой Победы белорусский народ и его лидера Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев. Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что День Победы - это светлый праздник, провозглашающий идею мирного сосуществования, доброй воли и гуманизма. Поздравления направил и Президент Молдовы Игорь Дадон.
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