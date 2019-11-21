Правительственная связь как элемент суверенитета и безопасности на контроле у Президента

Вопросы безопасности - тема многогранная в нашем современном мире вызовов и угроз. Охрана рубежей и в целом страны, спокойствие и безопасность нас, белорусов, - глобальные задачи, с которыми государство справляется. И это признают и уважают в мире. Подтверждение тому впереди, а пока о важных элементах, из которых и складывается защита национальных интересов и суверенитета.



Пример: закрытая или правительственная связь как свой высокотехнологичный кластер и прикладная научная школа, даже как брендовая экспортная позиция на высочайшем президентском и правительственном уровне. Именно в таком контексте сегодняу Президента обсуждали отечественные разработки, по-народному, секретной связи. Причем как в стационарном исполнении - ее можно увидеть на рабочих столах топ-управленцев, так и в мобильном. Защищенные трубки сейчас как раз тестируют высокие должностные лица. Система уже прошла комплексную экспертизу, ее можно назвать стресс-тестами на возможность взлома, прослушки и шпионажа. Ее результатами на высшем уровне в целом остались довольны. О том, почему так важно в современном мире быть услышанным, но не прослушанным, - Андрей Кривошеев.







Новый технологический уровень

К разработке своей национальной системы закрытой связи суверенная Беларусь приступила сразу, как позволили уровень технологий и финансовый задел. Компетенции были еще с советских времен. По негласному разделению ноу-хау двойного назначения БССР как раз и отвечала за связь и ПВО. Но то, что сначала представили Президенту как новинку, а потом установили в кабинеты топ-управленцев, далеко не советские образцы, а именно национальные, на новой базе и по передовым мировым технологиям.





Правительственная связь как элемент суверенитета и безопасности

Стильные черные станции в кабинетах власти - лишь вершина айсберга новой системы. Основание - целый кластер новых технологий и своя уникальная школа шифрования. Ключевые элементы Главе государства недавно показывали в Минском районе. Объект, естественно, секретный. И всех нюансов даже подробной инспекцией не вскрыть. Отсюда поручение Александра Лукашенко - проверить всю работу по этому направлению и устранить возможные недостатки модными сегодня категориями - стресс-тесты на непроницаемость, качество связи и надежность.

Во всем мире разработки в сфере защищенной связи ценятся особо. Помним скандал с прослушкой спецслужбами США немецкого руководства, вплоть до личного телефона канцлера Ангелы Меркель. Конфуз замяли, но это ведь не шутки. Зная, о чем говорят на таком уровне, можно влиять на политиков и топ-бизнес, срывать сделки ценой в миллиарды долларов, проникать в слабые места государственной машины. Т.е. на корню подрубать суверенитет целых стран.





Отсюда столь пристальное внимание к отечественному продукту и, что важнее, к национальной школе шифрования. Она есть далеко не у каждого, даже продвинутого в технологиях государства.

Почему интерес именно к белорусскому продукту? Страна небольшая - геополитических претензий не выставляет. Первой выступила за цифровой нейтралитет - т.е. против кибервойн, цифрового шпионажа и влияния. Неплохая гарантия, что в заказанную систему не будет вшит троянский конь, передающий все секреты заказчика изготовителю. Мало кто знает, но по данным Эдварда Сноудена, такие системы в интересах спецслужб США внедрены во все крупнейшие американские коммуникаторы и гаджеты. Ладно, если так шпионят за рядовым пользователем, а если речь о первом лице? Или гостайне?





Защищенная связь нового поколения

Важно, что в стационарной системе существенных слабых мест ни один стресс-тест не выявил. Иное дело и то пока, заверяет госсекретарь Совбеза, секретная мобильная связь. Здесь Беларусь шла с нуля и гарантированный результат ожидается в следующем году.





Прислушиваться, а не прослушивать