Правительство продолжает работу в полном составе до подтверждения полномочий всего Кабинета министров традиционным указом Президента.Такой документ оперативно поручил подготовить и внести глава государства. Серьезных изменений не ожидается - с обновленной и профессиональной управленческой командой Беларусь уже работает около полугода, у общества было время оценить их компетентность. Обсуждали и устойчивую работу белорусской экономики.





Президент: Сценарий цветной революции мы не допустим

, но и положение Беларуси на мировых рынках после пандемии, социальные гарантии семьям и близким. Ответил Президент и на попытки реализовать в стране сценарий цветной революции. Волна фейков напрямую затрагивает основы национальной безопасности, особенно с учетом агрессивного внешнего вмешательства. Беларусь пытаются раскачать как первый бастион союзной и евразийской интеграции, но мы этого не допустим, уверен Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства.

То есть то, что я говорил, - фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим.





Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились



