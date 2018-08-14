Правительство провалило поручения Президента по Орше, и теперь Совмин ждут кадровые решения

В том, что множество конкретных поручений провалено, Александр Лукашенко накануне убедился лично, когда заехал и зашел туда, где совсем не ждали. Ободранные стены с плесенью и темные цеха Оршанского инструментального, настоящие кладбища старой техники, заваленные мусором этажи на предприятии "Техника связи", "Оршаагропроммаш" в долговой яме. И на каждом из предприятий уютный и чистый маршрут специально для Президента. Такой "потемкинский" проход по предприятиям в частности и подход для региона, который по задумке должен быть эталоном, просто унизителен. И вызывает абсолютно понятную реакцию и критику Президента. Ответственные руководители мало того что не справились с поставленными задачами, более того - попытались создать видимость благополучного развития.

Маскировка не удалась. Для правительства нынешняя инспекция и правда стала лакмусовой бумажкой. И теперь вся страна уж точно будет следить за состоянием дел в регионе, рядом с названием которого мы так часто употребляли слово "эталон". Так что довести работу до логичного финала теперь дело чести. Президент принял решение о переводе Оршанского района на режим особого функционирования.

Все подробности у Натальи Бреус. В эти дни Орша гудит. Именно здесь началась рабочая неделя Президента. Как и обещал Глава государства еще больше года назад, обращаясь с Посланием к народу и парламенту, с этого региона не спустят глаз. Тогда лидер выразился ярко и метафорично - регион нужно "восстановить из руин и пепла", тем самым анонсировав пристальное внимание власти к развитию всего Оршанского. Именно на его примере будет идти отработка подходов по наведению порядка в сложном регионе. А Оршу, если в двух словах, не иначе как "крупный и сложный" и не называют. Но сложно - не значит невозможно. Было бы желание.

Хотело того правительство или нет, мол, и так забот хватает, но пришлось взяться за регион. На то была политическая воля белорусского лидера. Не просто так. Ведь Орша не только город с историей, но и крупный район страны, есть мощный транспортный узел - пересекаются сразу две большие артерии, и серьезный промышленный потенциал - из него можно выжать гораздо больше. Хотя на большинстве заводов здесь лишь эхо производственной славы. Вернуть бы былую мощь ради людей, которые здесь живут и свое будущее связывают именно с родными местами.

Одно дело - показатели на бумаге и совсем другое - реальный взгляд на обстановку. Накануне Президент лично проехал по предприятиям района. Побывал там, где не особо ждали. Никто не ожидал, что так скрупулезно Глава государства будет мониторить каждый завод. Все три десятка промышленных точек не охватить за один день, но тем не менее можно составить представление о том, что происходит в регионе. Оршанский инструментальный завод. "Оршаагропроммаш". Мясоконсервный комбинат. "Техника связи".



Большое совещание Президента с правительством, руководством области и района, главами предприятий региона (всего более сотни участников) - своеобразный момент истины. Выполнение поручений по Орше - показатель эффективности правительственного корпуса. Президент ждет системного подхода, который позже можно будет применить и к другим крупным городам страны, таким как Борисов, Молодечно, Лида или Бобруйск.

Промышленный потенциал Орши огромный. Но оборудование большинства заводов устарело, не хватает толковых менеджеров, хватает проблем с рынками сбыта да и с банальным порядком на территории предприятий. А все-таки за этим люди, которые там работают, их семьи. Тонкое место почти для всех - распоряжение госсобственностью. Предприятия строили с советским размахом. Территории огромные, сегодня уже столько и не нужно. Распродать легко, многие даже не сильно вникают, что будет под самым боком. Конечно, идеи по новым производствам, поиск технологий и инвесторов - это куда сложнее. В итоге вывод напрашивается только один - подход к выполнению поручений Главы государства, мягко говоря, формальный.

Любой производственный позитив на себе должны чувствовать прежде всего люди. И тут для Президента, впрочем, наверно, как и для каждого из нас, ориентиром является заработная плата. В Оршанском районе это 770 рублей. А в среднем по Витебской области - 820.

Вопрос ребром Совмину - что мешает правительству и местной вертикали выполнять поручения по развитию региона? Только по льну их было множество, а каждый раз приходится возвращаться к этой теме - к вопросам возделывания культуры, модернизации Оршанского льнокомбината. Это, кстати, предмет предстоящего осенью разговора о состояние дел в отрасли. Какова же реальная ситуация на промышленных предприятиях, что остается болевыми точками для района? Совсем не риторический вопрос к правительству.

К 2020 Орша должна выйти на результат выше среднего по области. Предприятия ориентировали на безубыточную работу. Пока, увы, не дотягивают. Выводы Госконтроля неутешительны - правительство подошло к этому вопросу поверхностно. Пока это, скорее, косметика, а не полноценный ремонт экономики региона. Проблемы не решали, а ретушировали.

126 поручений Президента касались именно Орши. Каждое четвертое не выполнили. При том что все предложения (их было два десятка - от выделения дополнительного финансирования до упрощения действий с земельными участками) оперативно поддерживались. Однако руководители с поставленными задачами не справились. Более того, попытались создать видимость благополучного развития Оршанского района. Факты бесхозяйственности и перекладывания ответственности на других открывает Комитет государственного контроля.

Команды в районе толком нет. Из замов председателя райисполкома остался один, сложно найти и согласовать управленцев на ключевые позиции из-за разногласий по кадрам в области и районе - таковы выводы в Администрации Президента. На предприятиях региона побывала и Наталья Кочанова. На месте сразу видны недоработки. Советом Министров несколько раз утвержден и переутвержден комплексный план по развитию Оршанского района, но системы нет. Если на начальном этапе включить административный ресурс на правительственном уровне, помочь предприятиям с портфелем заказов, это все хорошо. Но что дальше? Почему не смотрят на перспективу? Самоустранились.

Глава управделами Виктор Шейман курирует вопрос развития Оршанского региона. Говорит о запущенности территорий, изношенности технологического оборудования. Без модернизации никак! Проблемы с обороткой и уровнем зарплаты. По словам Виктора Шеймана, условия труда на некоторых предприятиях человеческими назвать сложно.

Правительство рапортует: сформированы списки неэффективно использующегося имущества, активизирована работа по трудоустройству людей, определены направления работы. Красивые формулировки, за которыми нет ощутимого результата. Долго запрягают - в этом признается и сам премьер. Реакция Главы государства на провальную работу самая жесткая.

Было ожидаемо, что разговор будет серьезным. Но в итоге неэффективная работа стоила многим руководителям портфелей. От Президента ведь ничего не скроешь. Даже приукрашенными докладами и ворохом бумаг. Правительство не выдержало этот экзамен. В ходе совещания глава Оршанского райисполкома был отправлен в отставку, а к концу недели Глава государства требует кадровые предложения по верхушке Совмина.

Принципиальность Главы государства понятна, ведь на кону не просто авторитет власти, а судьба региона. Люди доверяют слову Президента. Заметно, что это доверие для Главы государства дорогого стоит. Потому так жестко реагирует лидер на саботаж поручений. Ведь жители региона видят, что только с подачи Александра Лукашенко жизнь в районе может действительно стать лучше. Чего только стоят эти кадры, которые случайно оказались в фокусе нашей съемочной группы. Оршанцы сегодня ждали ближайшего выпуска новостей как никогда. Ведь это про них, про их будущее.