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Правопорядок, оптимизация МВД и состояние дел в хоккейном "Динамо". Президент принял с докладом министра внутренних дел
В центре внимания итоги работы ведомства за год, а также расследование уголовных дел, которые находятся на контроле Главы государства. Александр Лукашенко отметил необходимость ужесточить ответственность за нарушение правил дорожной безопасности и призвал ведомство пересмотреть кадровый реестр, ведь качественная работа силового блока - ключевое условие безопасности и порядка в стране.
В целом же в Беларуси за прошлый год общее число преступлений снизилось почти на 3 %. Силовики успешно сражаются и с нелегальным оборотом наркотиков - закрыты 29 каналов поставки, 7 лабораторий по производству запрещенных веществ. Установлен материальный ущерб и по экономическим преступлениям. За прошлый год возбуждено несколько десятков уголовных дел в отношении должностных лиц. Возросло и количество пойманных за взятки (на 6 %), и этот показатель максимальный за последнее десятилетие.
Но внимание Глава государства заострил на еще одной проблеме - вождении в нетрезвом виде. Порой такая халатность со стороны водителя может стоить жизни. Необходимо оптимизировать и работу МВД.
Уже во время общения с журналистами Министр внутренних дел Игорь Шуневич отметил, что к совещанию Президента с силовым блоком МВД подготовило несколько проектов. Обошлось без революционных нововведений, но систему штрафов за нарушения на дороге модернизируют.
Также глава ведомства подчеркнул, что оптимизация означает в первую очередь не сокращение сотрудников, а внедрение новейших технологий и переподготовку уже работающих специалистов. Особенно активно намерены развивать IT-направление.
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