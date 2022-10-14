Предостережение от Лукашенко на саммите СНГ

Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ, на прочность будут испытывать всех. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Астане на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, передаетБелТА.

"К сожалению, то, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", - сказал белорусский лидер.

По его словам, сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Беларусь. "Но думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире - расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане - убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки", - отметил глава государства. Он обратил внимание, что принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада.

Александр Лукашенко также отметил, что на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, о которых в том числе говорилось на саммите. "Которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние", - заявил Президент.



