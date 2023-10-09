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Председатель ДОСААФ Иван Дырман удостоен ордена Трудовой Славы

Председатель ДОСААФ Иван Дырман удостоен ордена Трудовой Славы

Председатель центрального совета ДОСААФ Беларуси Иван Дырман удостоен ордена Трудовой Славы. Соответствующий указ №317 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 октября, сообщили журналистам впресс-службеглавы государства.

Эта награда ему присвоена за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, личные заслуги в сфере государственной и общественной деятельности, укреплении правопорядка и обороноспособности государства.

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