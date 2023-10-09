3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Председатель ДОСААФ Иван Дырман удостоен ордена Трудовой Славы
Председатель центрального совета ДОСААФ Беларуси Иван Дырман удостоен ордена Трудовой Славы. Соответствующий указ №317 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 октября, сообщили журналистам впресс-службеглавы государства.
Эта награда ему присвоена за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, личные заслуги в сфере государственной и общественной деятельности, укреплении правопорядка и обороноспособности государства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе