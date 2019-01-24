Председатель ГТК доложил Президенту Беларуси об итогах работы в 2018 году

Россия для Беларуси не только партнер по Союзному государству, но и по Евразийскому союзу. Интеграционная тематика сегодня звучала и на встрече Президента с председателем Государственного таможенного комитета Беларуси. Юрий Сенько сегодня доложил Александру Лукашенко об итогах работы в 2018 году.

Начали с финансового вопроса: за прошлый год в республиканский бюджет поступило почти 9 с половиной миллиардов рублей. Это платежи, контролируемые ГТК. Перечисленная сумма на 33 % больше, чем за 2017 год. Глава государства интересовался, какие именно направления обеспечили такой прирост, ведь сложившуюся динамику стоит сохранить и в будущем. Отдельная тема - приведение законодательства Беларуси в соответствие с Договором о таможенном кодексе ЕАЭС. Эту работу в стране планируют завершить к концу 2019 года. В этом процессе активно участвует и ГТК. Вместе с представителями деловых кругов и общественности разработан законопроект - новая редакция действующего закона о таможенном регулировании. Сейчас документ находится на рассмотрении в Минюсте.





Как известно, белорусская граница - это внешний контур Союзного государства и Евразийского экономического союза. Его защита во всех смыслах дорогого стоит. И в отношении техоснащения, и в плане работы, в том числе и таможенных служб, которые и являются одной из опор в фундаменте прочного заслона от проникновения в страну, а значит, и на территорию союза нелегалов, оружия и наркотиков. Только за прошлый год возбуждено 130 уголовных дел по фактам преступлений на границе. Изъято более 225 килограммов наркотиков. 8 уголовных дел возбуждено по фактам незаконной перевозки через границу оружия и боеприпасов. Словом, белорусская граница на преступном пути между Западом и Востоком - серьезная преграда, которая, и это логично, требует немалых затрат.

Как распределяется таможенная прибыль в союзном бюджете, подробнее журналистам разъяснил Юрий Сенько. Далеко не все заработанное остается в белорусском кошельке.



