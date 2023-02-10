Представители различных сфер деятельности удостоены госнаград и Благодарности Президента

Государственных наград удостоены 59 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 февраля, сообщили впресс-службе белорусского лидера.

Ордена, медали и почетные звания им присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, личное мужество, смелость и решительность, проявленные в аварийной ситуации, связанной с риском для жизни, спасение людей во время пожара, значительный личный вклад в укрепление обороноспособности страны, охрану животного и растительного мира, развитие банковской системы, промышленности, сельского и лесного хозяйства, заслуги в строительстве, статистике и юриспруденции, отличные достижения в образовании, науке, культуре и искусстве.

Орденом "За службу Родине" III степени награжден заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Виталий Шестак. Летчик-инструктор Могилевского аэроклуба ДОСААФ имени А.М. Кулагина Денис Шкаренда удостоен ордена "За личное мужество".

Первый заместитель директора по закупкам ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Владимир Барановский, тракторист-машинист хозяйства "АгроНива" Валерий Якубич награждены орденом Почета.

Медаль "За спасенную жизнь" присуждена технику - начальнику хранилища 1371-й инженерной базы Вооруженных Сил Виталию Скоринко. Курсант авиационного факультета Военной академии Владислав Цвирко удостоен медали "За отличие в воинской службе".

Заслуги большой группы работников отмечены медалью "За трудовые заслуги". В их числе профессор кафедры судебной деятельности Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ Александр Барков, газорезчик заготовительно-сварочного производства завода "Ударник" Григорий Городович, прессовщик твердых сплавов термического цеха Минского завода шестерен Светлана Жилко, начальник отдела культуры Столинского райисполкома Василий Заруба, заместитель директора по учебной работе Средней школы № 2 Слонима Ольга Прусевич.

Среди награжденных медалью Франциска Скорины артист балета Государственного академического ансамбля танца Беларуси Максим Багатка, директор Республиканской научно-технической библиотеки Раиса Сухорукова, профессор кафедры кормопроизводства и хранения продукции растениеводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Бронислава Шелюто.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Заслуженным деятелем искусств стал директор Могилевской городской капеллы Сергей Лищенко, заслуженным деятелем культуры - член Союза писателей Беларуси Наталья Голубева.

Звание заслуженного учителя присвоено учителю географии Гимназии № 2 Витебска Сергею Кривенко. Заведующий отделом Гродненского районного центра творчества детей и молодежи Анна Финогенова удостоена звания заслуженного работника образования. Генеральный директор предприятия "Брестжилстрой" Александр Романюк стал заслуженным строителем, председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич - заслуженным экономистом.

Еще одним указом глава государства наградил орденом Трудовой Славы открытое акционерное общество "Молочный Мир". Предприятие отмечено наградой за значительные достижения в перерабатывающей промышленности, эффективную деятельность и изготовление продукции высокого качества.

Александр Лукашенко своим распоряжением также объявил Благодарности Президента Республики Беларусь работникам различных сфер.

За многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Благодарности Президента удостоены председатель Клецкого райисполкома Анатолий Лодыга и первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Левкович.

Представители Минской области: начальник пожарного аварийно-спасательного поста №11 Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского областного управления МЧС Александр Дышлевич, тренер-преподаватель по спорту детско-юношеской спортивной школы №3 Молодечно Игорь Фортунов и врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза для взрослых Минской областной детской клинической больницы Татьяна Чекан - поощрены Благодарностью Президента за многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Благодарность за многолетний плодотворный труд, высокие показатели в служебной деятельности по обеспечению законности, укреплению правопорядка и борьбе с преступностью объявлена работникам прокуратуры: старшему помощнику прокурора Гродненской области по надзору за соблюдением законодательства о государственной безопасности Владимиру Рябову и заместителю начальника управления Генеральной прокуратуры по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам - начальнику отдела государственного обвинения Кириллу Чубковцу.

За многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и значительные достижения в сфере аттестации научных и научно-педагогических работников награды удостоены главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии Ольга Дубаневич, за многолетний плодотворный труд в системе здравоохранения, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в оказание медицинской помощи детскому населению - заместитель главного врача по медицинской части Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Тамара Лисицкая.

Благодарностью отмечены также работники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси - заместитель начальника инспекции Михаил Губич и начальник Минской областной инспекции Роберт Зубаиров.