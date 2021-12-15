Представление губернатора, эпидситуация, зарплаты, культура и образование - Президент пообщался с активом Витебской области

Нельзя расслабляться, попытки раскачать ситуацию перед референдумом будут. Президент открыто и о самом важном разговаривал с активом Витебской области.





Президент встретился с активом Витебской области

Повод для визита - представление нового губернатора Александра Субботина. Однако, как и накануне в Могилеве, Президент первым делом интересуется, чем живет регион. Начали с социальных вопросов, главный из которых - здравоохранение. Ситуация с COVID-19 здесь стабилизировалась. Сейчас болеет уже четверть от количества на момент пика. К концу года планируют вакцинировать первым компонентом половину населения. Проблемный момент - реконструкция областной больницы. Президент поручил отремонтировать объект. Отдельно глава государства интересуется зарплатами соцработников, состоянием дел в культуре (здесь требует обновления база "Славянского базара"), образовании (поручение - определиться с будущим сельских библиотек), строительстве жилья. Ну а важнейший экзамен для силовиков и госслужащих состоится совсем скоро - это референдум по Конституции.

Задача власти - работать с людьми

Ежедневный экзамен для чиновников - это работа с людьми. Президент рассказал показательный случай. Накануне две женщины приехали в Александрию, рассчитывая решить свои проблемы лично с главой государства. Задача губернатору и местной власти - поднять доверие людей.

Президент о санкциях: надо выстоять

Значительную часть разговора посвятили ситуации вокруг Беларуси. В частности, вопросу санкций. Некоторые предприятия Витебского региона сейчас вынуждены искать новые экспортные варианты.

Витебский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Александра Субботина

Чуть раньше - значимый протокольный момент. Витебский облсовет утвердил Александра Субботина в должности председателя облисполкома. Глава Администрации Президента отметил, что это уже управленец топ-уровня, в частности, специалист в сельском хозяйстве.

Регион возможностей

Сегодня в Витебском регионе есть крупные экономические точки роста -"Нафтан" и Витебскэнерго, льнопереработка и мясо-молочное производство. Важно использовать и уникальные местные ресурсы: лесные и водные.