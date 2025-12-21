Президент Беларуси 21-22 декабря в Санкт-Петербурге примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21-22 декабря с рабочим визитом отправился в Российскую Федерацию для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко 21 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. В повестку дня включено два десятка вопросов. Главы государств Евразийского экономического союза обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на будущий год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС и ряд других вопросов.