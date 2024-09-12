Президент Беларуси 8 октября в Москве примет участие в саммите СНГ

БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 октября в Москве примет участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ. Глава белорусского государства уже прибыл в РФ, сообщает БЕЛТА.

Повестка саммита весьма широкая. Ожидается, что лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством.

Программой рабочего визита Александра Лукашенко также запланированы мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ.

Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году.

На саммите также планируется обсудить и принять Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, рассмотреть вопрос о деятельности Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня.

Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности.

Ожидается, что на заседании будет принят также ряд заявлений глав государств - участников Содружества Независимых Государств.