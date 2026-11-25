Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что европейские страны должны присутствовать за столом переговоров по украинскому конфликту. Об этом он заявил в ответ на вопрос журналистки французского журнала Le Point.

Глава государства подчеркнул, что озвучивал эту позицию на встрече с российским руководством. "Абсолютно в этом убежден. И я об этом говорил на последней встрече с Владимиром Владимировичем и государственными служащими, которые задействованы в этих переговорах со стороны России. Тогда после Абу-Даби руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о том, что на этих переговорах обсуждались вопросы будущего Европы. Я сказал прямо и Владимиру Владимировичу Путину, и тем людям, которые этим занимаются и транслируют в СМИ: "Ребята, так даже говорить нельзя, потому что будущее Европы без европейцев обсуждаться не может. И какое будущее Европы Россия может обсуждать с Украиной? Это два противоположных лагеря, воюющие страны. О какой Европе они могут говорить?", - обозначил белорусский лидер.

quote В таком духе шел этот разговор, и я со стороны России увидел абсолютно адекватное понимание этого. Александр Лукашенко

На это журналистка возразила. Мол, кажется, наоборот, что в Москве не хотят, чтобы на переговорах были европейские страны.

"Вы очень правильно сказали. Вам кажется. Такого нет. Идет процесс переговоров. Вы вывели эти переговоры снова на уровень притирки, как у дипломатов говорят. Вы и Украина виновны в том, что фактически перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого, и снова начали рассматривать старые вопросы по-новому. Поэтому опять надо притираться, опять надо делать первые эти шаги", - отметил глава государства.