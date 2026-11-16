Краткий пересказ от ИИ

Президент Беларуси и губернатор Еврейской АО обсудили логистику и увеличение товарооборота

По словам Марии Костюк, речь также шла о возможном открытии в регионе сервисных центров для обслуживания техники

Векторы углубления сотрудничества между Беларусью и Еврейской автономной областью России обсуждали 16 ноября во Дворце Независимости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Еврейской автономной области России Марией Костюк.

Сотрудничество с Еврейской автономной областью России

Это первый визит губернатора дальневосточной области в Беларусь. Переговоры Марии Костюк и Александра Лукашенко задают тон дальнейшей совместной работе.

"Хорошо, что вы приехали. Знаете, наверное, изучили наши возможности. Страна мы машиностроительная, развиваем сельское хозяйство и деревообработку. Если чем-то в этом плане мы можем вам помочь - пожалуйста", - сказал Президент Беларуси.

"Думаю, вы не только можете. Есть не только возможность помочь, но и все шансы в этой ситуации", - подтвердила Мария Костюк. - Учиться надо у лучших".

И в этом смысле Беларусь, по ее словам, представляет собой как раз такой образец, где можно и нужно перенимать опыт и компетенции. "Не бояться идти туда, где лучше. Понимаем, что в свое время ЕАО была житницей Дальнего Востока. Куда-то это ушло. Теперь наше время, чтобы это поднять на тот же уровень. А чтобы поднимать, надо учиться у тех, кто уже это сделал", - отметила губернатор Еврейской автономной области России.

Роль белорусов в формировании Еврейской автономной области России

Также на встрече обсудили историческую роль выходцев из Беларуси при формировании Еврейской автономной области России. Глава государства отметил, что к созданию этого края "белорусы серьезно прикоснулись". Это подтвердила и руководитель ЕАО.

Мария Костюк, губернатор Еврейской автономной области России: "Область была создана в 1934 году, а переселение началось гораздо раньше. И когда пошли первые эшелоны, они были отсюда".

По итогам встречи с Президентом Беларуси глава российского региона рассказала о конкретных направлениях развития сотрудничества. Она отметила, что исторически ЕАО и Беларусь имеют большой потенциал для взаимодействия.

Мария Костюк: "Мы разговаривали про логистику, про увеличение товарооборота, товаропотока и о том, каким образом это можно сделать. Плюс к этому мы разговаривали, к примеру, о сервисном центре. Сегодня достаточно активно идет развитие машинного парка - сегодня на Дальнем Востоке есть дилерские центры, но, к примеру, из Еврейской автономной области достаточно далекое ехать до Уссурийска, до Приморского края для того, чтобы отдать технику в ремонт".

По словам Марии Костюк, во время встречи с белорусским лидером речь шла о возможном открытии сервисных центров для обслуживания, ремонта техники.

Глава российского региона подчеркнула, что белорусская продукция очень нравится потребителям ЕАО, и дело даже не столько в цене, сколько именно в качестве, поэтому стороны обсудили диапазон и возможности расширения ассортимента белорусских товаров в регион, а также способы ускорить доставку.