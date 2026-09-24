Президент: Беларуси и Пакистану нужно интенсифицировать отношения в экономике

Серьезную ревизию проектов и активизацию в сфере экономики предлагает Пакистану наш Президент. Во Дворце Независимости сегодня состоялись переговоры Александра Лукашенко с председателем Сената этой страны. К нам прибыла представительная парламентская делегация.

Еще в начале месяца - во время встречи на полях саммита ШОС - лидеры двух стран договорились о наращивании отношений. Продвижению должна помочь и парламентская инициатива.

Гости также провели встречи в Правительстве и Национальном собрании, побывали на тракторном заводе. Есть интерес в машиностроении, сельском хозяйстве и не только.

С визитом в Минск делегация из Пакистана прибыла ночью. Но без оглядки на джетлаг с самого утра уже стартуют переговоры во Дворце Независимости. Александр Лукашенко знает, что парламентская работа часто становится хорошей поддержкой сотрудничества двух стран.

Лично для председателя Сената это первый визит в нашу страну. Но дружат Минск и Исламабад давно. Александр Лукашенко не раз в последнее время подтверждал: у Беларуси есть немалый интерес в Пакистане - и интерес этот взаимный.

Глава государства отметил, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. "Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Хотя мы и так работаем неплохо. Но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и парламентского взаимодействия явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Беларусью и Пакистаном", - сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в ходе встречи с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом достигнута договоренность, что в ближайшем будущем, особенно в этом и следующем году, отношения в сфере экономики будут значительно интенсифицированы. "Шахбаз очень погружен в наши отношения. Но, откровенно Вам скажу, хотелось бы, чтобы мы все делали вовремя", - подчеркнул Глава государства.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко попросил передать самые добрые слова и пожелания здоровья нынешнему Премьер-министру Шахбазу Шарифу, а также бывшему Премьер-министру страны Навазу Шарифу. Президент поблагодарил их за все, что они сделали для развития белорусско-пакистанских отношений. "Очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало", - добавил Глава государства.

Активный политический диалог Беларуси и Пакистана

Активный политический диалог с Пакистаном Александр Лукашенко начал выстраивать около 10 лет назад. Наш президент наладил контакты сначала с главой Правительства Навазом Шарифом, а потом и с его братом Шахбазом, который теперь занимает важнейший в стране премьерский пост. Переговоры в Исламабаде и Минске, сверка часов на полях международных саммитов и теплое общение в домашней обстановке - взаимовыгодные и перспективные проекты обсуждают в самых разных форматах.

Желание белорусской стороны - сделать их максимально полезными и эффективными для стран. Об этом говорилось на переговорах лидеров в Бишкеке.

"Наши и ваши специалисты получили определенные задачи. Я думаю, что будущий год у нас должен быть более активным", - отметил Александр Лукашенко на встрече с Премьер-министром Пакистана 1 сентября 2026 года.

"Проблемы есть и всегда будут, но нет тех проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть", - обратился Александр Лукашенко к Шахбазу Шарифу.

Президент предлагает провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана

В этом же ключе - решение общих сложностей - Президент ведет разговор и с парламентариями сегодня. Акцент сделан на том, что важно на практике и простимулирует торговлю.

"У меня к Вам очень серьезная просьба, имея в виду Ваш вес в Пакистане, - чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, существующих проектов, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Чтобы не было задержек в реализации этих проектов", - сказал Глава государства.

"Очень важный вопрос - налаживание нормального финансового обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, это вам под силу сегодня. Имея в виду прежде всего ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе", - продолжил Президент.

Он выразил уверенность, что налаживание нормальной платежной инфраструктуры между государствами позволит значительно продвинуть торгово-экономическое сотрудничество, в котором сейчас наблюдается некоторый спад.

"Мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами. Во многом это зависит от той платежной инфраструктуры, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких проблем, задержек тут нет (в плане проведения платежей. - Прим. news.by). Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны", - сказал белорусский лидер.

Белорусский лидер упомянул о варианте, который был предложен пакистанской стороной во время его визита к Навазу Шарифу. "Он предложил хороший вариант (мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть соответствующий опыт) наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила, желание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, мы многого можем достигнуть в наших отношениях", - считает Глава государства.

"Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют", - подытожил Президент.

Сотрудничество Минска и Исламабада

Сложная геополитическая ситуация в регионе, конечно, не упрощает жизнь, логистику и расчеты. Но, судя по риторике, все это решаемо. Свои усилия Минск и Исламабад сосредотачивают в первую очередь на том, что важно для этой 260-миллионной страны в Южной Азии - развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности в самом широком смысле. А это значит - наращивание поставок и создание совместной сборки сельхозтехники, прицепного оборудования, поставки ветеринарных препаратов.

Белорусская сторона предлагала самосвалы, грузовики, дорожно-строительную технику для угольной и меднорудной промышленности страны и инфраструктурных проектов Пакистана. Помочь можем со сборкой электробусов в Пакистане - здесь наши компетенции будут им как нельзя кстати. Плюс обеспечение молочкой и детским питанием... В общем - направлений для совместной работы немало.

Белорусские тракторы уже более полувека зарекомендовали себя на пакистанских полях - надежная, некапризная, недорогая техника для местных аграриев. Делегация побывает на минском заводе - в самом сердце производства незаменимых помощников для тех, кто хочет сделать больше в сельском хозяйстве. Идти по пути кооперации и организации сборки машин логично - это делает такую нужную технику доступнее.

Тарас Мурог, гендиректор ОАО "МТЗ":

"Пакистан - традиционный наш партнер. Мы за многие годы сотрудничества поставили более 70 тыс. тракторов на этот рынок. Конечно же, наиболее востребованная модель остается МТЗ-510. Модель без кабины. За счет своих характеристик она востребована на тяжелых почвах, которые есть в Пакистане. Разговор шел об этом и, конечно же, о поставках в этом году и в последующие годы. Заодно обсудили возможность возобновления работы по сборке".

Детали экономических проектов успеют обсудить сегодня и в правительстве. Не первый год Межправкомиссия Беларуси и Пакистана держит руку на пульсе.

Меморандум о взаимопонимании между Советом Республики и Сенатом Пакистана

Главным итогом межпарламентского диалога стало подписание меморандума о взаимопонимании между Советом Республики Национального собрания Беларуси и Сенатом Пакистана. За этим стоит и желание развивать совместные проекты, и наращивать торговлю, и поддерживать хороший диалог между странами.

"Это действительно еще одна новая страница в истории нашего сотрудничества", - заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

По ее словам, новый этап придаст импульс двусторонним отношениям. Стороны по-прежнему будут обмениваться визитами. Для парламентариев особенно важна совместная работа на международных площадках и в международных организациях, где делегации поддерживают друг друга, доносят правду о своих странах и разъясняют проводимую политику.

Наталья Кочанова также отметила значение торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Она подчеркнула, что парламентарии продвигают эти связи, насколько это возможно, исходя из того, что экономика стоит во главе всего.

Минск - Исламабад: активизация сотрудничества

Стратегию действий на дальней дуге Минск выстраивает последовательно, чтобы в итоге можно было рассчитывать там на экономический результат. У Беларуси и Пакистана есть своя история. Но, кажется, пришло время обновить задачи. И раз уж предстоящий год будет для Минска и Исламабада очень активным, то парламентская сила здесь будет только в помощь.