Президент Беларуси: Мощь и силу армии определяют военнослужащие, преданные родной стране

Основу мощи и силы белорусской армии составляют люди - военнослужащие, преданные своей Родине. Об этом заявил Президент и Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко на торжественной церемонии приведения к военной присяге.

Глава государства отметил, что в этот особый день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность - оберегать настоящее и будущее своей страны. Обращаясь к новобранцам, Александр Лукашенко подчеркнул: "Военная присяга - это не просто высокие слова, ритуал или дань традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь".

"С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране", - продолжил Президент.