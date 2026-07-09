Президент Беларуси: Мы продолжим выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана

Беларусь продолжит выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана в лучших белорусских вузах. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает БЕЛТА.

"Продолжим выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана в лучших белорусских вузах. Планируем и далее приглашать узбекских ребят на отдых в Беларусь, в том числе в наш национальный детский лагерь "Зубренок", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что сотрудничеству с Узбекистаном в области образования уделяется приоритетное внимание.