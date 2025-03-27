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Президент Беларуси назначил Александра Егорова первым зампредседателя правления Нацбанка
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта утвердил Александра Егорова на пост первого заместителем председателя правления Национального банка, пишет БЕЛТА.
До этого Александр Егоров работал заместителем главы Администрации Президента. Теперь эту должность займет бывший председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич.