Президент Беларуси назвал операцию в Венесуэле "уступкой Трампа военным" и предупредил о ее провале
Президент Беларуси Александр Лукашенко связывает операцию США в Венесуэле с уступкой американского Президента Дональда Трампа военным. Об этом он заявил в Минске на церемонии вручения премий, сообщает БЕЛТА.
"По Венесуэле. Это дружественный нам народ, в свое время подставивший нам плечо. Если кто-то забыл, я - нет. И в какой-то степени ну, не спас нашу страну, но сильно поддержал. Во времена Чавеса, когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго, - отметил глава государства. - Накануне я сказал, что если вы, американцы, хотите второй Вьетнам, вы его получите. Как бы там ни складывалась ситуация, мне кажется, они это услышали. И то, что они угрожают сейчас Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу. Тысячи погибнут уже. И американцы. Думаю, ни Дональд, ни другие этого не хотят".
"Но вы должны четко понимать: Америка - очень сложная страна. Это не так, как у нас, даже в России и других странах. Я думаю, это скорее всего уступка Дональда Трампа военным. Помните, как бежали из Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетно-посадочной полосе? Позорище! Ну надо же было показать, что на что-то способны", - заявил белорусский лидер.
"Но опять влезли (США. - Прим. БЕЛТА) в очень неприятную ситуацию. Я вас предупреждал всегда об этом: прежде чем сделать какой-то шаг, прежде чем что-то сделать, надо подумать и ответить на один вопрос "А что потом?". Что делать сейчас? Да, скверно, отвратительно - реакция всего мира. Есть там некоторые, которые мягко реагировали. Но недовольство и реакция на это происшествие у всех отрицательная. Все сделают из этого выводы. Все понимают, что творится в этом плане в мире. И каждый будет думать о том, чтобы защитить свою страну", - сказал Александр Лукашенко.