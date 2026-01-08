Президент Беларуси назвал операцию в Венесуэле "уступкой Трампа военным" и предупредил о ее провале

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/accfa373-d6bd-4b1d-a4a3-b739475d139c/conversions/805efa34-6aa9-42a0-b729-f989d86a161f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/accfa373-d6bd-4b1d-a4a3-b739475d139c/conversions/805efa34-6aa9-42a0-b729-f989d86a161f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/accfa373-d6bd-4b1d-a4a3-b739475d139c/conversions/805efa34-6aa9-42a0-b729-f989d86a161f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/accfa373-d6bd-4b1d-a4a3-b739475d139c/conversions/805efa34-6aa9-42a0-b729-f989d86a161f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко связывает операцию США в Венесуэле с уступкой американского Президента Дональда Трампа военным. Об этом он заявил в Минске на церемонии вручения премий, сообщает БЕЛТА.

"По Венесуэле. Это дружественный нам народ, в свое время подставивший нам плечо. Если кто-то забыл, я - нет. И в какой-то степени ну, не спас нашу страну, но сильно поддержал. Во времена Чавеса, когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго, - отметил глава государства. - Накануне я сказал, что если вы, американцы, хотите второй Вьетнам, вы его получите. Как бы там ни складывалась ситуация, мне кажется, они это услышали. И то, что они угрожают сейчас Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу. Тысячи погибнут уже. И американцы. Думаю, ни Дональд, ни другие этого не хотят".

"Но вы должны четко понимать: Америка - очень сложная страна. Это не так, как у нас, даже в России и других странах. Я думаю, это скорее всего уступка Дональда Трампа военным. Помните, как бежали из Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетно-посадочной полосе? Позорище! Ну надо же было показать, что на что-то способны", - заявил белорусский лидер.