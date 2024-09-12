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Президент Беларуси поручил максимально дебюрократизировать процедуру обращения за пенсией

Президент Беларуси поручил максимально дебюрократизировать процедуру обращения за пенсией

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил максимально дебюрократизировать процедуру обращения за пенсией. Об этом он заявил, принимая чиновников с докладом о совершенствовании социальной поддержки населения, сообщает БЕЛТА.

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"Есть обращения некоторых пенсионеров по поводу порядка обращения за пенсией, назначения пенсии. Надо дебюрократизировать полностью этот процесс. По максимуму надо дебюрократизировать", - подчеркнул белорусский лидер.

"Процедура должна быть конкретная: пара дней - и человек пошел на пенсию, оформил себе пенсию", - конкретизировал поручение Александр Лукашенко.

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