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Президент Беларуси поручил максимально дебюрократизировать процедуру обращения за пенсией
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил максимально дебюрократизировать процедуру обращения за пенсией. Об этом он заявил, принимая чиновников с докладом о совершенствовании социальной поддержки населения, сообщает БЕЛТА.
"Есть обращения некоторых пенсионеров по поводу порядка обращения за пенсией, назначения пенсии. Надо дебюрократизировать полностью этот процесс. По максимуму надо дебюрократизировать", - подчеркнул белорусский лидер.
"Процедура должна быть конкретная: пара дней - и человек пошел на пенсию, оформил себе пенсию", - конкретизировал поручение Александр Лукашенко.
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