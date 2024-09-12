Президент Беларуси поручил максимально дебюрократизировать процедуру обращения за пенсией

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил максимально дебюрократизировать процедуру обращения за пенсией. Об этом он заявил, принимая чиновников с докладом о совершенствовании социальной поддержки населения, сообщает БЕЛТА.

"Есть обращения некоторых пенсионеров по поводу порядка обращения за пенсией, назначения пенсии. Надо дебюрократизировать полностью этот процесс. По максимуму надо дебюрократизировать", - подчеркнул белорусский лидер.