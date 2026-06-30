Президент Беларуси посетил Пекинский университет и встретился с руководством вуза

30 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Пекинский университет. Состоялась рабочая встреча белорусского лидера с руководством вуза. Центральная тема - усиление взаимодействия в сфере образования.

Сотрудничество БГУ и Пекинского университета - давнее. Особенно последние 4 года на слуху была совместная программа в такой инновационной сфере, как биотехнологии. Группа талантливых студентов из БГУ проходила обучение по этой экспериментальной программе.

В этот день ребята получили свои дипломы. Глава белорусского государства присутствовал на этой торжественной церемонии.

4 года назад группа студентов из Белорусского государственного университета стала первопроходцами - они начали обучение по уникальной белорусско-китайской программе по специальности "Биотехнология".

Конкурсный отбор был строжайший. Без преувеличения, они действительно самые талантливые и одаренные представители молодежи, победители олимпиад. Решились и пошли в науку.

"Я планирую дальше быть полезным в Беларуси, то есть работать с иммуноглобулинами - тема новая. Открываются предприятия, которые занимаются этим. Те знания, которые я получил здесь, мне очень сильно пригодятся в будущей работе", - поделился студент Пекинского университета Владислав Степанов.

"Я настолько счастлива, меня на самом деле переполняют эмоции даже не от самого события, которое сегодня происходит, а от того, что все-таки мой ребенок так реализовался. Он реализуется в дальнейшем, в будущем, мы ждем великого ученого", - рассказала мама студента Пекинского университета Ирина Степанова.

Белорусские студенты проходили обучение в Пекине на английском

Студенты жили все эти годы на две страны: Беларусь и Китай. В Пекинском университете обучение проходило исключительно на английском, а это сложнейшая терминология, постоянная практика, работа в лабораториях, научные эксперименты, горы литературы и серьезнейшие экзамены. Конечно, ребята знакомились с новой культурой и менталитетом страны. Было непросто, но как гласит китайская мудрость - каждый шаг оставляет след.

Пекинский университет - один из престижнейших вузов мира. В его структуре 59 институтов, а обучение ведется по 137 специальностям. В кампусе обучается около 50 тыс. студентов. Он организован по принципу "город в городе" - все в одном месте: и аудитории, и общежитие, спортплощадки. Ребята живут очень насыщенной студенческой жизнью.

Сотрудничество Пекинского университета с БГУ началось в 2019 году. Были созданы совместные программы: одна и заложила основу для развития в Беларуси целой инновационной отрасли - биотехнологий.

Андрей Король, ректор БГУ:

"Это достаточно уникальный случай, когда две разные традиции, две системы образования - они не полярные, просто разные - нуждались не в единократном сопоставлении, а в постоянном, перманентном диалоге обновлений. Я хорошо помню одну из первых встреч, когда мы утверждали учебный план на семестр: все замечательно, а потом вносятся дополнения, потому что есть такая целесообразность. И мы опять обсуждаем, где-то соглашаемся, а где-то - нет. Я бы сказал, что это была в высшей степени коммуникативная задача. Не случайно язык - это матрица мышления культуры. В полной мере это и есть диалог культур, если так резюмировать".

В большое будущее биотехнологической отрасли очень верил Президент Беларуси. Конечно, нужны были свои специалисты, поэтому в стране была создана биотехнологическая корпорация.

Александр Лукашенко всегда делал ставку на сотрудничество с КНР, а блестящие отношения с ее лидером Си Цзиньпином позволили сделать огромный рывок в сотрудничестве. Как заявил буквально накануне Президенту китайский коллега - белорусско-китайские отношения находятся на пике. Новая совместная образовательная программа по специальности "Биотехнология" тоже состоялась благодаря личным договоренностям лидеров Беларуси и Китая.

Беларусь и Китай усилят сотрудничество в сфере образования

Как дальше будем укреплять сотрудничество в образовательном процессе, Президент обсудил на встрече с руководством Пекинского университета.

Александр Лукашенко признался, что чувствует себя в университете как дома, отметив, что все здесь ему знакомо, включая зал, где проходит встреча. Он подчеркнул, что находится здесь не в качестве гостя.

Глава государства также напомнил, что еще 10 лет назад понял: с этим вузом обязательно сложится сотрудничество в сфере образования. За прошедшие годы была разработана совместная программа для обучения белорусских студентов. Вместе с тем Президент подчеркнул, что это лишь первые шаги, и программа нуждается в дальнейшем совершенствовании.

"Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут у вас учиться, их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира - это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. В данном случае пятеро ребят, которые здесь обучались, должны создавать конкретные предприятия (я на это их нацеливаю уже как Президент) и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий и прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт - технологии производства лекарств, вакцин - крайне важен, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество", - отметил белорусский лидер.

Белорусские студенты только завершили обучение по программе "Биотехнология", но спрос на них как на специалистов уже колоссальный, в том числе за рубежом.

"25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у определенных нанимателей, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу эти 25 человек, особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование - получив образованию в вашем университете, ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси", - поделился Александр Лукашенко.

Первые результаты молодых ученых-биотехнолов солидные - дипломы с отличием. Кстати, ребята получили сразу 2 свидетельства об окончании вуза - БГУ и Пекинского университета.

"Теперь наша цель - превратить полученные знания и закалку ученых нового поколения в конкретные инновации. Видеть в каждом возможном проекте, в каждом запланированном эксперименте возможности для реализации долгосрочных, комплексных стратегий развития и в то же время видеть перед собой реальных людей, жизнь которых мы призваны сделать лучше", - заявил Николай Лукашенко.

Эти ребята работают на будущее. Вложено немало сил и средств, чтобы эта программа не просто состоялась, а дала конкретные результаты стране в виде уникальных специалистов.

Александр Лукашенко выразил надежду, что начало, положенное в этом университете, получит дальнейшее развитие. Он отметил, что Беларусь заинтересована в глубоких, всесторонних и практико-ориентированных программах, ведь обучение теряет смысл, если не приносит реальной пользы - прежде всего белорусскому народу.

Глава государства также обратился к присутствующим родителям, чтобы они понимали значимость происходящего, и подчеркнул символичность сегодняшнего мероприятия: "Такое символическое сегодня мероприятие. Я даю себе отчет, что наши друзья с Китайской Народной Республики хорошо постарались, понимая, что Президент будет на этой церемонии. Это большая надежда на этих пятерых смелых, которые закончили два университета - один и второй ведущих университета, и тех 20 человек, которые к ним подключены в Беларуси - всего 25 человек. Я хочу, чтобы родители понимали, что 25 человек - это самые продвинутые ребята в Беларуси, которые 4 года назад испытали неимоверный конкурс при поступлении в эти университеты на эту программу. И не важно, кто они - сын Президента или обычный паренек из какой-то деревенской или городской школы - они имели равные возможности, чтобы сегодня стоять на этой сцене".

Белорусско-китайская программа по биотехнологиям продолжается. 3 и 4 курсы сейчас проходят обучение. Идут переговоры, чтобы набирать на эту специальность и в дальнейшем талантливых студентов.

Хэ Гуанцай, секретарь Партийного комитета Пекинского университета:

"В сентябре 2022 года первые студенты были официально зачислены на эту программу. За 4 года они не только получили фундаментальные знания, участвовали в научных исследованиях, практической подготовке, но и значительно расширили свой кругозор! Поздравляю выпускников и выражаю искреннюю благодарность преподавателям и сотрудникам вуза, которые вложили немало сил в развитие программы и поддерживали студентов".

Кстати, БГУ и Пекинский университет подписали соглашение по той же специальности "Биотехнология" в рамках магистратуры.

"Мое условие жесточайшее. Мы делали все, я в том числе, чтобы вы обучались здесь для Беларуси, поскольку ученые меня поддержат, наука - вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной, мы готовы с территории Беларуси работать на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать. Поэтому, ребята, я обращаюсь к вам уже как Президент, вы должны знать, что вы наши, вы белорусы, и вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, что если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем, у нас есть база для вашей работы. Вы знаете, где вы будете работать, вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне, поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее", - заявил Александр Лукашенко.

В Пекин на такое значимое событие прилетели и родители выпускников. Огромное волнение, гордость за своих детей - вручение дипломов, да еще в присутствии главы государства - такое запомнится на всю жизнь.

Александр Лукашенко обратился к родителям студентов, подчеркнув, что они сделали правильный выбор, ведь биотехнологии, биоинженерия и смежные направления - это будущее. Глава государства сообщил, что в ближайшее время в Беларуси будет создан специальный центр, где будут готовить специалистов по 3-4 перспективным специальностям, однако зачисление будет проводиться строго по способностям.

Президент также отметил, что вопрос о создании центра обсуждался позавчера с главой России Владимиром Путиным, который инициативно поддержал эту идею.

Момент исторический и в Азии, как без символизма? Президент вместе с руководством высадил дерево на самой высокой географической точке Пекинского университета. Пусть это станет мотивацией для ребят - достигнуть таких же высот в учебе, а новые знания пустят корни.