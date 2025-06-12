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Президент Беларуси потребовал осуществить ревизию директив главы государства
Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил совершить ревизию директив главы государства. Такой информацией поделилась заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, пишет БЕЛТА.
Сейчас действует 11 директив Президента. Последняя - о реализации основ идеологии белорусского государства - получила двенадцатый номер, в то же время директива № 5 о развитии отношений с Китаем утратила свою силу.
"Президент сказал, что надо на них посмотреть. Конечно, не просто взять и отменить их или перечитать и оставить в том же количестве, только внеся какие-то изменения. Сказал, что надо поработать с ними умно, - отметила Ольга Чуприс. - Если они нам не нужны, то надо их, может быть, и отменить. Если же они нам нужны, но мы видим смежность, то сделать одну, но современную, чтобы всем было понятно, куда двигаться и как работать".
В пример она привела директиву № 7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" и директиву № 8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли". Эти документы близки по духу и по направлениям.
"Вполне возможно, когда мы проанализируем эти две директивы, поймем, что это должна быть одна директива, которая будет идти от жизни, от потребности людей и ответит на вопрос, как мы будем развивать строительную отрасль, а вместе с ней и жилищно-коммунальное хозяйство", - пояснила замглавы Администрации Президента.