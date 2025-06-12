Президент Беларуси потребовал осуществить ревизию директив главы государства

"Президент сказал, что надо на них посмотреть. Конечно, не просто взять и отменить их или перечитать и оставить в том же количестве, только внеся какие-то изменения. Сказал, что надо поработать с ними умно, - отметила Ольга Чуприс. - Если они нам не нужны, то надо их, может быть, и отменить. Если же они нам нужны, но мы видим смежность, то сделать одну, но современную, чтобы всем было понятно, куда двигаться и как работать".