Президент Беларуси поздравил Андраша Баку с избранием Президентом Венгрии

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления Андрашу Баку по случаю избрания Президентом Венгрии. Глава белорусского государства пожелал венгерскому коллеге успехов на этом ответственном посту, венгерскому народу - счастья и благополучия, информирует пресс-служба главы государства.

"Уверен, огромный исторический опыт и мудрость венгерского народа будут и в дальнейшем ориентировать вашу страну на открытое и взвешенное взаимодействие на мировой арене, в том числе с Беларусью, которая, как и Венгрия, занимает особое место в центре Европы - на пересечении культур и цивилизаций, - говорится в поздравлении. - Минск неизменно исходит из того, что равноправный диалог с учетом национальных интересов обоих государств является прочным фундаментом для действительно плодотворного сотрудничества".

Также от имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил народ Венгрии и руководство этой страны с наступающим праздником - Днем святого Иштвана.

Фото: РИА Новости