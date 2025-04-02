Президент Беларуси поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Всю свою жизнь Вы посвятили служению Отечеству и решению важнейших вопросов его развития. Глубокие знания, огромный опыт, накопленный на различных ответственных постах, принципиальность и исключительная преданность интересам Российской Федерации делают Ваш вклад в укрепление российского парламентаризма бесценным", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что при деятельном участии Валентины Матвиенко сотрудничество между законодателями Беларуси и России будет и далее расширяться, обогащаясь новыми проектами и инициативами на межгосударственном и межрегиональном уровнях.