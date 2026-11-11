Президент Беларуси представил в Кремле стратегию безопасности в Евразии

Президент Беларуси на саммите ОДКБ в Кремле 11 ноября представил подходы Минска к вопросам обеспечения коллективной безопасности в Евразии. Милитаризация Запада, Украина, замороженные конфликты в Центрально-Азиатском регионе - все это нужно учитывать, вырабатывая совместные подходы. Александр Лукашенко призвал коллег по организации действовать более решительно. Именно поэтому белорусский лидер предложил усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ.

Этот год председательства в ОДКБ был за Россией, но по-союзнически мы фактически в одной упряжке. Контакты по линии военно-политического сотрудничества очень плотные: боевая подготовка, вооружение, совместная стратегия противостояния вызовам и угрозам и постоянный обмен опытом.

В 2026 году в ОДКБ председательствует Россия

Делегации из России недавно приезжали в Минск для участия в конференции по евразийской безопасности. Буквально накануне в Москве прошел тематический международный форум. Идут переговоры по Украине.

На таких саммитах политики могут обсудить и двусторонние вопросы. Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин общались почти 4 часа.

Экономика, безопасность, будущие проекты. Российский лидер пригласил белорусского коллегу к себе домой на ужин. Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за готовность войск России защищать Беларусь. Эта договоренность была достигнута как раз по линии ОДКБ.

Переговоры Лукашенко и Путина

Белорусский лидер обратил внимание на российские воинские формирования, сформированные на западном направлении Союзного государства, отметив их боеготовность. "На западном направлении белорусская армия и российские вооруженные силы - те формирования, которые вы создали, и на западе держите на всякий случай. Они очень боеспособны и готовы защищать Беларусь. Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска", - констатировал он.

Армения и ОДКБ

В ОДКБ 6 участников, но фактически 5: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Армения смотрит на Запад. Работа в ОДКБ остановлена. По такому же принципу и с ЕАЭС. Саммиты посещаются избирательно, а энергоресурсы Пашинян хочет по спецтарифам, как и доступ на рынки организации. Но только Ереван задолжал ОДКБ. Последние пару лет страна не платит членские взносы.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси, отметил, что первично важно не то, как мы к этому относимся, а то, как высшее руководство Армении стало относиться к участию страны в интеграционных структурах - ОДКБ и ЕАЭС. По его словам, все предпринимаемые шаги сводятся к пассивному участию: использованию знаний и преимущества, вытекающих из членства в этих объединениях, в своих корыстных интересах, которые не совпадают с целями интеграционных объединений. Ведь мы хотим быть сильными и солидарными и в политических, и в экономических вопросах, и в вопросах безопасности.

"А знаете, получается такая ситуация: я выберу у вас то, что мне интересно - какие-то цены на газ, на нефть, на транспортировку своих товаров до конечного потребителя, остальное нас не волнует", - сказал министр.

Такое отношение, по его оценке, не могло остаться незамеченным и по законодательству влечет за собой вполне определенные действия со стороны самой организации. Поэтому на некоторое время приостановлено направление квотных сотрудников, а также участие в принятии решений ряда организаций.

Максим Рыженков подчеркнул: "Зачем нам такому псевдосоюзнику давать полный доступ к документации, которая носит достаточно закрытый характер?". Он отметил, что речь может идти и о гипотетических вещах, когда подобный доступ мог бы быть использован не совсем на пользу интересам тех стран, которые намерены дальше развивать интеграционное объединение в солидарном и консолидирующем ключе.

Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ

Когда возникает какая-то угроза для одной из стран - участниц ОДКБ, это автоматически становится общей угрозой. Ситуация в мире и регионе нестабильная.

Украина, потенциальные очаги конфликтов в Центрально-Азиатском и Кавказском регионах. Военно-политическая обстановка в Европе острая и непредсказуемая.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси, отметил, что это одна из региональных организаций, которая объединила, наверное, самые заинтересованные страны в том, что нужно сегодня государствам - мир и безопасность. По его словам, эта организация сегодня является одной из ключевых региональных структур в Евразии, которая обсуждает необходимость ценить мир и вырабатывать способы противодействия современным вызовам и рискам, чтобы не допустить новой эскалации.

"Это организация, которая сегодня может на международной арене высказать мнение не одного государства, а нескольких государств. Это очень важно", - подчеркнул Вольфович.

Он добавил, что главы государств обсуждают эти проблемы и говорят о том, что мир сегодня настолько взрывоопасен. Действовать нужно только вместе путем дипломатии, переговоров и доведения своей точки зрения, чтобы не допустить нового, еще большего витка напряженности, который приведет к необратимым последствиям. И это очень важно.

Владимир Путин подвел итоги российского председательства и отметил поддержку коллег по ОДКБ.

Владимир Путин, Президент России:

"Хотел бы проинформировать, что только что в узком составе у нас с коллегами состоялся обстоятельный, продуктивный обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности. Практически по каждому из обсуждавшихся вопросов было достигнуто полное взаимопонимание и подтвержден настрой на дальнейшую совместную работа по противодействию острым вызовам и угрозам коллективной безопасности. Общими усилиями мы провели более 100 мероприятий по ключевым сферам сотрудничества. Предпринимались скоординированные меры по продвижению согласованной позиции на международной арене, в том числе в рамках ООН и других многосторонних структур".

Свое выступление белорусский лидер начал со слов благодарности Президенту России за организацию в такое напряженное время. Саммит совпал с трехсторонними переговорами по Украине. 12 ноября спецпосланики Трампа должны приехать к Путину на переговоры.

"К сожалению, межгосударственных противоречий и конфликтов в мире сегодня немало. Поэтому мы приветствуем усилия по урегулированию конфликта в Украине и ту гибкую позицию, которую Президент России и руководство занимают в этих переговорах", - заявил Александр Лукашенко.

Влияние ОДКБ

Вмешательства во внутренние дела суверенных государств, организации "цветных" революций, создание экономических и гуманитарных кризисов - в таких условиях именно военная сила становится ключевой гарантией суверенитета. Вот для чего нам ОДКБ.

"Нас упрекают, особенно Беларусь и Россию, в том, что мы к 2030 году готовимся к войне и готовы воевать против НАТО и всего Европейского союза. Ничего подобного в Беларуси и России нет. Мы уже несколько раз говорили об этом, - заявил Александр Лукашенко. - Наоборот, мы видим приличные траты европейцев на так называемую безопасность. Вопрос: от кого?"

В качестве одного из примеров глава государства указал на инженерное оборудование границ и приграничных территорий Польшей и странами Балтии. На эти цели выделено около 15 млрд долларов.

"Опасность вызывает то, что у наших границ идет тренировка войск и спецподразделений, и опасность состоит в том, что продолжается милитаризация стран Запада. Сотни миллиардов долларов тратятся на закупки вооружений, - констатировал он. - Ясно, что не мы рассчитываем воевать, а тот, кто покупает это оружие".

Президент также отметил, что настороженность вызывают протесты, которые проходят в странах Европы. Он обратил внимание, что для решения этих проблем руководство европейских государств может использовать военную эскалацию. "Часто бывало в истории: чтобы выйти из этой ситуации на местах, власти использовали более опасные моменты, особенно эскалацию в военном отношении, что касается Украины, или создания новых очагов напряженности. Чтобы выйти из этой ситуации и показать населению своих стран, кто виноват. Указывают пальцем в нашу сторону, поэтому мы вынуждены и должны будем реагировать", - сказал он.

Лукашенко предложил усилить работу по укреплению военного потенциала ОДКБ

Президент Беларуси предложил усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ. Решения на саммите приняты в отношении мобильных подразделений ПВО для обеспечения работы войск ОДКБ. Также рассмотрены вопросы совершенствования Коллективных авиационных сил. Пример адаптации разработанных военных механизмов к реалиям сегодняшнего дня.

"Нам нужно учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь в контексте применения беспилотников и эффективного противодействия им (это еще важнее)", - убежден глава белорусского государства.

Белорусский лидер акцентировал внимание на так называемых гибридных вызовах и угрозах в контексте политики Запада: "Посмотрите, как наши западные соседи расширили понятие "гибридная угроза". Они включили в него нелегальную миграцию и контрабанду. Кстати, в которых они сами прежде всего замешаны".

Александр Лукашенко подчеркнул, что несмотря на все декларации об оборонительном характере, общеевропейская "антигибридная" система зачастую выходит за территорию Евросоюза, проводя подрывную работу в третьих странах.

"Пример - целевые группы Европейского союза по борьбе с гибридными угрозами, развернутые в преддверии важных электоральных кампаний в ряде государств постсоветского пространства якобы с целью "противодействия иностранному вмешательству". Интересно получается: вмешательство в целях противодействия вмешательству", - заметил он.

Меняется характер современных военных конфликтов. От классических боевых действий - к низкозатратным инструментам. Фейки /хаккерские атаки дешевле ракет и беспилотников. Но это тоже огромная угроза.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что ОДКБ не должна оставаться на обочине современных технологических процессов, особенно если речь идет о суверенитете и национальной безопасности. "Искусственный интеллект - из этой же серии. Преувеличивать только не надо - разобраться прежде всего", - добавил Александр Лукашенко.

"Нынешний год продемонстрировал существенную трансформацию террористической деятельности. При этом, по сути, ее субъектом стало целое государство, а терроризм - первостепенным инструментом решения политических вопросов в двусторонних отношениях, - заявил Александр Лукашенко. - На системной основе отрабатываются удары по энергетической и гражданской инфраструктуре - объектам энергетики, логистическим комплексам, дата-центрам, автотранспорту, туристическим объектам".

Глава белорусского государства в связи с этим отметил своевременность принятия Антитеррористической стратегии ОДКБ до 2030 года. С учетом влияния социальных сетей и IT-технологий необходимы новые подходы к работе по профилактике распространения международного терроризма и экстремизма. "В этом вопросе следует усилить взаимодействие ОДКБ с ШОС и СНГ, используя сильные стороны, профессиональные компетенции каждой организации", - подчеркнул он.

Инициатива Беларуси: Хартия многообразия и многополярности

ОДКБ могла бы стать военно-политическим фундаментом Евразийской хартии многообразия и многополярности, которую Беларусь продвигает совместно с Россией и другими партнерами. Документ определяет принципиальные подходы к обеспечению безопасности в Евразии. Как заявлял недавно генсек СНГ, документ практически готов и поддержан составителями.

"Время настоятельно требует от нас укрепления сотрудничества в рамках организации. Согласованность действий, понимание и поддержка - только так ОДКБ сохранится слаженной и работающей на благо своих стран-членов. Для этого у нас есть все - знания, необходимые ресурсы, инструментарий и инфраструктура. Нужно только немного добавить политической воли и скорости в реализации принятых решений", - заявил Александр Лукашенко.

Острое выступление Президента Беларуси на саммите ОДКБ в Кремле

Коллеги по интеграционным объединениям знают, что на таких встречах наш Президент максимально открыто говорит о проблемах, ничего не приглаживая. Недавно на конференции по евразийской безопасности Александр Лукашенко критиковал СНГ, ШОС и ЕАЭС за вялотекущую повестку. К решительным действиям белорусский лидер подталкивает и в формате коллективной "пятерки".

Президент Беларуси заявил о необходимости более серьезного отношения к повестке дня и приоритизации уже принятых решений.

По словам белорусского лидера, высшие органы - МИД, Минобороны и другие - свои документы рассматривают, однако на уровне встречи глав государств желательно сосредотачиваться на ключевых вопросах, которые касаются судеб стран-участниц.

"Чтобы Таджикистан, имея проблемы на границе, о чем Эмомали Шарипович (президент Таджикистана Эмомали Рахмон. - Прим. news.by) часто говорит, видел, как будет решаться эта проблема. Если у нас с Россией (имею в виду Калининградскую область, Беларусь) проблемы на Западе, чтобы мы с россиянами видели отдачу или хотя бы запланированную отдачу, не дай бог какие-то конфликты возникнут. Чтобы Казахстан, Кыргызстан видели какую-то пользу от работы этой организации", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул необходимость предпринимать конкретные шаги. В противном случае, по его оценке, встречи будут сводиться лишь к общению и обмену взглядами. При этом двусторонние контакты белорусский лидер считает важными, однако настаивает на коллективном планировании того, что действительно заинтересует все государства.

"Уверен, тогда и другие будут подтягиваться", - резюмировал Президент Беларуси.

Председательство в ОДКБ переходит к Таджикистану

Политики подписали около 20 документов. Среди них итоговая Декларация Совета коллективной безопасности, Антитеррористическая стратегия до 2030 года и решения по укреплению сотрудничества между странами. Председательство в ОДКБ от России переходит Таджикистану. А со всеми вызовами и угрозами продолжаем бороться сообща.