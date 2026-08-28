Президент Беларуси прибыл в РФ: лидеры стран обсудят экономику, безопасность и совместные проекты

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России. Ожидается, что пройдут переговоры лидеров. Александру Лукашенко и Владимиру Путину предстоит обсудить главные темы на двустороннем треке, а также вопросы безопасности и международной обстановки. Запланированы и встречи в Правительстве.

Губернаторы в Беларуси бывают часто, но помимо региональных связей обсуждался еще и большой пласт вопросов из сферы промышленности, а это - основа экономики. Больше половины взаимных поставок - именно промпродукция.

В Минске в начале недели был первый вице-премьер Мантуров, который курирует эту сферу. Как отметил тогда Президент Беларуси Александр Лукашенко, к более тесному сотрудничеству белорусов и россиян подталкивает время, имея в виду и необходимость преодолевать несправедливое санкционное давление, и общее стремление развивать свое.

В работе немало кооперационных проектов: автопром, микроэлектроника, авиапром. Так, белорусские предприятия участвуют в связке с россиянами в производстве самолетов "Освей".

В 2027 году планируют получить опытный образец, а к концу 2029 года закончить сертификацию. После этого самолет получит путевку в жизнь на рынке Беларуси, России и не только.

Практические вопросы в развитии белорусско-российского сотрудничества обсудят в правительстве.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"На самом деле у нас, как всегда, широкий спектр наших белорусско-российских взаимоотношений - это и энергоносители, продукция промышленности, продовольствие, то есть весь спектр, потому что у нас же сегодня объем товарооборота огромный, поэтому идет планомерная работа по всем направлениям. Сказать, что все хорошо и все замечательно, наверное, так не скажешь, так и не должно быть, потому что у каждой стороны есть свои интересы, но мы находим взаимовыгодные решения, которые нам позволяют наращивать объем взаимного товарооборота, реализовывать совместные проекты. Поэтому это ежедневная работа, которая сегодня движется, идет, и идет неплохо. Правительство и Беларуси, и России очень плотно работают, у нас хорошие взаимоотношения с председателем правительства Российской Федерации, вице-премьером, министрами. Все неплохо, но, еще раз повторю, что сложностей хватает".

В программе визита, конечно, и переговоры лидеров. По традиции помимо главных экономических вопросов в центре внимания всегда вопросы безопасности: ситуация в регионе с Украиной, западное давление, как и в целом международная ситуация, не дает пока повода расслабиться.