Президент Беларуси примет участие в саммите СНГ

День Содружества Независимых Государств в Туркменистане. 9 октября Президент Беларуси примет участие в саммите стран СНГ в городе Туркменбаши. Это главное событие в календаре юбилейного года для Содружества. В декабре объединению 35 лет.

Александр Лукашенко озвучит позицию Минска по актуальным темам деятельности и перспективам СНГ. В повестке более полутора десятков вопросов: от социального развития и транспортной связанности до безопасности и сохранения исторической памяти.

На саммите планируется принять заявление в связи с 35-летием образования Содружества. Также главы государств обсудят председательство в СНГ в 2027 году и меры по формированию положительного образа.

Заседание пройдет в узком и расширенном форматах.