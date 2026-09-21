Президент Беларуси принял с докладом спецпосланника Виктора Шеймана
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 сентября принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана.
Главе государства доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Президент подчеркнул их важность и актуальность для страны.
Еще одна ключевая тема доклада - работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами Африканского континента. Александр Лукашенко поинтересовался, как в этом плане идет работа, динамикой и вопросами, которым надо уделить первостепенное внимание.