Президент Беларуси рассчитывает на установление комплексного и системного взаимодействия с Бангладеш

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина и граждан этой страны с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА .

"Убежден, что ваша страна успешно преодолеет все сложности и продолжит устойчивое развитие, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Несмотря на географическую отдаленность наших государств, белорусско-бангладешские связи по различным направлениям поступательно укрепляются. В прошлом году проведен ряд двусторонних официальных встреч на уровне национальных банков и министерств иностранных дел, состоялись визиты деловых кругов. Надеюсь, при Вашей поддержке и с учетом нереализованного потенциала в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука и технологии, взаимодействие приобретет комплексный, системный и многоплановый характер".