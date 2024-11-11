Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, где в государстве разместят российские ракетные комплексы "Орешник". Такое заявление было сделано во время рабочей поездки в Борисов, пишет БЕЛТА.

"Все это продумано сегодня. Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разметить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены", - сказал Президент.

Он заметил, что в том числе поэтому противники его стали называть диктатором: "Да не потому, что я диктатор, а потому, что я делал то, что им не нравится. Но это, видите, пригодилось".