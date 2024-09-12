Президент Беларуси рассказал о деятельности американских биолабораторий

Общество содрогнется, когда вскроется реальная деятельность американских биолабораторий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщила БЕЛТА .

Александр Лукашенко отметил, что самые передовые разработки в области искусственного интеллекта, биотехнологий, нейросетей, квантовой физики все чаще пытаются применить для создания технологий уничтожения человечества. "Общество еще не раз содрогнется, когда вскроются вопиющие факты реальной деятельности американских биолабораторий по всему миру", - заявил глава государства.