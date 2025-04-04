Президент Беларуси рассказал о главной формуле взаимодействия государства и спортсменов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 апреля во время совещания по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта назвал главную формулу взаимодействия государства и спортсменов, пишет БЕЛТА.

"Подход незыблемый: даете результат - получаете деньги и, прежде всего, достойную заработную плату. Нет результата - нет денег. Вот главная формула. Как хотите меня понимайте", - заявил Александр Лукашенко.

При этом глава государства заметил, что о таком подходе он предупреждал всегда. "Вот именно так будем поступать. Нужен, мужики, результат. Не будет результата, толку не будет", - подчеркнул Президент.

Такого же принципа Александр Лукашенко придерживается и в других сферах. "Не может быть так, что я шкуру снимаю с правительства, с нового премьер-министра: дай экономику. Или с главы Администрации: выдай организацию и прочее. Или социальную сферу с вице-премьера. А вы будете ходить на расслабоне. Такого же не бывает. Поэтому есть один критерий. Есть результат в экономике - хорошо работает правительство, Национальный банк. Есть результат в спорте - хорошо", - сказал белорусский лидер.