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Президент Беларуси согласовал назначение Николая Казакова ректором БелГУТа
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта согласовал назначение Николая Казакова на должность ректора Белорусского государственного университета транспорта, пишет БЕЛТА.
До настоящего времени Николай Казаков занимал должность проректора по учебной работе.