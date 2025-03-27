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Президент Беларуси согласовал назначение Николая Казакова ректором БелГУТа

Президент Беларуси согласовал назначение Николая Казакова ректором БелГУТа

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта согласовал назначение Николая Казакова на должность ректора Белорусского государственного университета транспорта, пишет БЕЛТА.

До настоящего времени Николай Казаков занимал должность проректора по учебной работе.

Александр ЛукашенкоПрезидент БеларусиБелГУТ