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Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад

Президент Беларуси выразил соболезнования Президенту Сербии Александру Вучичу в связи с жертвами аварии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси искренне разделяют скорбные чувства всех тех, кого затронула эта трагедия. Число погибших в результате обрушения бетонного козырька на здании вокзала достигло 14 человек. Еще 30 получили ранения. 2 ноября в Сербии объявлен днем траура.

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