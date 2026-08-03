Президент Беларуси заслушал доклад главы МЧС о ликвидации последствий непогоды в Гродненской области

Ликвидация последствий непогоды в Гродненской области, система оповещения и участие личного состава и подразделений МЧС в уборочной кампании - Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 августа заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского.

Главный акцент был сделан на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области и в первую очередь в Гродно, который столкнулся с наиболее тяжелыми последствиями грозового фронта. Речь шла также и о ситуации в Вороновском районе, где повреждено значительное число жилых объектов и хозпостроек, а также посевы зерновых.

По итогам доклада Вадим Синявский ответил на вопросы журналистов. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба, и помощь всем пострадавшим будет оказана в установленном порядке.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе - это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим предварительным оценкам, более 9 тыс. га было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки - так, как это предусмотрено нашим законодательством. Часть имущества застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке определить, как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное, что никто из граждан не пострадал - весь урон был нанесен имуществу".

Министр по чрезвычайным ситуациям сообщил также, что доложил главе государства о восстановлении энергоснабжения населенных пунктов Гродненской области в течение 12 часов. При этом, по его словам, серьезных сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения региона допущено не было.

С наиболее тяжелыми последствиями грозового фронта столкнулся город Гродно, где 1 августа за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков: были подтоплены улицы, здания, сооружения.

Вадим Синявский доложил о проведенных оперативных мероприятиях, в том числе по откачке воды и эвакуации транспорта из мест подтопления, распилу деревьев и очистке улиц. В настоящее время эта работа продолжается. Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость оказания первоочередной помощи населению.

"Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, распиловке деревьев, очистке улиц. Сегодня эта работа продолжается, обращения граждан продолжаются. Глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, - это решить вопросы, связанные с оказанием помощи населению по откачке воды там, где это необходимо. Мы сегодня связались с губернатором Гродненской области Юрием Караевым, уточнили подходы в оценках и то, что необходимо дополнительно сделать. По большому счету, дополнительных средств они у нас не запросили, со всем справляется Гродненское областное управление МЧС, поэтому я уверен, что все вопросы мы решим успешно, в чем я и заверил главу государства", - отметил Вадим Синявский.

МЧС совместно с Белгидрометом и НАН предстоит провести серьезную работу

Президента интересовало, как в целом сработала система по предупреждению и ликвидации ЧС, насколько слаженными и оперативными были действия органов власти при устранении последствий стихии. Здесь Вадим Синявский доложил главе государства, что есть сложности с точностью прогнозирования стихийных природных явлений. В этой связи МЧС совместно с Белгидрометом и НАН предстоит провести серьезную работу.

Еще одной темой доклада Президенту Беларуси стало участие личного состава и подразделений МЧС в уборочной кампании. На данный момент в ней задействованы 237 сотрудников.

Все подразделения МЧС работают в тесном взаимодействии с местными властями и при необходимости готовы помогать дополнительными кадрами. Традиционно на время уборочной, когда возрастают риски пожарной безопасности, наращиваются силы и средства для оперативного реагирования.