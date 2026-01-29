Президент Беларуси заслушал доклад Кухарева о ситуации в Минске

Какова ситуация в столице на фоне сложных погодных условий и не только. И как морозы почувствовали в сельском хозяйстве? 29 января во Дворце Независимости Президент заслушал ряд докладов.



Первым о ситуации в Минске доложил мэр Владимир Кухарев. Сразу несколько циклонов, которые обрушились на нашу страну, стали испытанием на прочность для многих городских служб. Ситуация контролируемая. Но Президент попросит сконцентрироваться на кризисных темах.

"Главный вопрос - ситуация в Минске. Объективно, честно. Меня больше волнуют проблемы. Прямо хочу сказать, что я больших проблем не вижу в Минске. Но это я. А вы как руководитель нашего города, столицы, постоянно в этом колесе вертитесь и знаете больше, чем я. Меня больше всего волнуют проблемы, которые у нас существуют и в управлении этим мегаполисом. И как раз это очень важно в связи с той ситуацией, которая складывается в Минске в результате погодных условий. Поэтому это главный вопрос", - сказал глава государства.

Принимая с докладом Владимира Кухарева по ситуации в Минске, Александр Лукашенко коснулся потенциального кадрового вопроса: "Темнить не стану. Мне тут многие докладывают по поводу не то вашего желания, не то чьего-то желания перейти работать в правительство. Тоже обсудим эту проблему. Так по-мужски, по человечески. Еще раз подчеркиваю: где бы вы ни работали, вы знаете, что работы всегда хватает. Тем более в вашем возрасте еще надо упираться и доказывать и минчанам, и народу, что вы немало готовы сделать и сделаете. Поэтому так, по-мужски, мы должны поговорить на эту тему откровенно, не глядя на какие-то пожелания и предложения кого бы то ни было".

"Тем более что те, которые также делали заключение не то по вашему желанию, не то по их предложению, предупреждены мною, что я с вами буду говорить откровенно. Потому что должность эта непростая. Это, еще раз подчеркиваю, столица. Поэтому они должны знать, что у нас состоится откровенный разговор. Еще раз подчеркиваю: этот разговор - вторая часть - не связана с тем, что в Минске у нас катастрофически плохо. Недостатков хватает, как везде. Желательно, чтобы поменьше. И у меня нет больших претензий к нынешнему руководителю Минска", - подчеркнул белорусский лидер.

Тем временем погода пока передышек не дает. В больших городах это всегда поддержка в первую очередь дорог для того, чтобы не создавать транспортный коллапс. Но сейчас коммунальщики приступили к уборке снега и во дворах. Владимир Кухарев доложил о работе ЖКХ в целом, состоянии энергосистемы и строительстве жилья.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b6b8532-9e1d-4632-b1de-5bbf0b92fd04/conversions/d9f22216-4d5d-418c-b09e-26971a150602-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b6b8532-9e1d-4632-b1de-5bbf0b92fd04/conversions/d9f22216-4d5d-418c-b09e-26971a150602-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b6b8532-9e1d-4632-b1de-5bbf0b92fd04/conversions/d9f22216-4d5d-418c-b09e-26971a150602-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b6b8532-9e1d-4632-b1de-5bbf0b92fd04/conversions/d9f22216-4d5d-418c-b09e-26971a150602-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: "Президенту было доложено о социально-экономической ситуации в городе. Ситуация стабильная. Обеспечивается выполнение многих показателей, которые являются базовыми, ключевыми. Экономика работает стабильно, работаем на перспективу. Работа идет по технопаркам, которые по поручению Президента в городе развиваются и будут дальше развиваться. Доложено о состоянии строительного комплекса города Минска, который тоже в прошлом году сработал неплохо. В этом году стоят очень серьезные задачи. Мы будем работать по реализации новых территорий".