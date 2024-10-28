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Президент Беларуси заявил о планах 5 декабря провести Высший госсовет Союзного государства

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что 5 декабря планируется провести Высший госсовет Союзного государства. Об этом он заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым, сообщает БЕЛТА.

"От вашего визита многое зависит. Я это знаю. И мы с Президентом Путиным об этом говорили и ждем в правительстве России результатов вашего визита в Беларусь. Для того, чтобы, если будут какие-то вопросы к президентам, мы могли в ближайшее время их решить", - сказал Александр Лукашенко.

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В связи с этим он заявил, что 5 декабря планируется провести заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. "Поэтому надо расставить все точки над i. Желательно, на ВГС. Чтобы и будущий, и последующий годы были понятными в сотрудничестве для Беларуси и России", - резюмировал белорусский лидер.

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