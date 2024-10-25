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Президент: Любой политик, посягнувший на суверенитет Беларуси, будет снесен ее народом

Президент Беларуси на полях саммита БРИКС дал интервью "Известиям". Заявления Александра Лукашенко касались не только глобальной, но и внутренней повестки. Затронули и союзные отношения. Какие вызовы сегодня стоят перед Минском и Москвой? Президент обозначил и четкую позицию относительно нашего суверенитета и посягательств на независимость Беларуси (смотрите видео).

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Новые фрагменты интервью Президента зарубежным медиа смотрите 26 октября в выпусках новостей на протяжении всего дня.

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