Президент на фестивале "Зов Полесья": Мы будем делать все для того, чтобы был мир

Краткий пересказ от ИИ

О том, как важно сохранять традиции и самобытность и при этом развивать полесский край, 15 августа звучало в Лясковичах.

Александр Лукашенко открыл международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья". Это особый край, за последнее время он заметно преобразился. Меняется облик юга страны, развиваются производства, делают все для комфорта жизни людей.

Предстоит вплотную заняться строительством дорог и мостов в регионе, приводить в порядок пойму Припяти, чтобы получить больше кормов. Белорусский лидер будет говорить с людьми о мире. Пока вокруг полыхает, залог спокойствия - в мирном труде, в развитии экономики.

Большой праздничный марафон на самом юге страны собрал тысячи участников и десятки тысяч гостей. Задорные конкурсы, незабытые ремесла, вкуснейшие угощения (только настоящие белорусские прысмаки). В век высоких технологий, потока информации и бешеного ритма жизни на берегу Припяти просто отдыхаешь душой.

"Место очень красивое, поэтому стремимся, когда есть возможность, обязательно едем", - сказала женщина.

"Все по-домашнему, все добрые, все улыбаются, все счастливые", - поделилась впечатлениями другая.

"Мы рады, что на наш праздник собралось столько народу. Наши полешуки трудолюбивые, настойчивые, и если делать, то делать до конца. А если гулять, то надо и погулять", - рассказала о народе местная жительница.

Народную инициативу Президент поддержал, первый такой фестиваль состоялся еще в 2010 году. Задумка его и вообще по Полесью тогда была простой - подстегнуть жизнь в этих местах, сохранить традиции и наше наследие, не утратить самобытность. Но главное - вовсю задействовать потенциал этих мест, развивать край для людей.

Кредо белорусского Президента: открыто и прямо говорить с людьми

Александр Лукашенко часто бывает на Полесье. И своего отношения не скрывает. Это место, куда хочется возвращаться. Нет в Беларуси, пожалуй, второго такого душевного феста, уходящего корнями в прошлое, основанного на земле истинных белорусов. Такой праздник - повод собраться вместе трем славянским народам.

Глава государства отметил, что на Полесье он делал свои первые шаги на посту Президента, потому это место для него особенное. Александр Лукашенко ранее не раз рассказывал, как в одну из первых поездок в регион в качестве Президента страны принялся вручную косить пойму Припяти с полешуками, после чего местные сказали о нем: "Гэта наш". Всякие разговоры о некой независимой полесской республике, бродившие в то время, прекратились.

"И та косьба (с полешуками - прим. ред.) в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным во многом предопределила мое президентское кредо - открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Помню, летом по колено в пыли встречался с людьми из Лясковичей, окружающих деревень. Одна старушка подошла и от имени всех говорит: "Деточка, помогите с хлебом". Хлеба не было. Тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни, это была первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для полешуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить. Но с этого все начиналось", - рассказал глава государства.

В то время полесский край нуждался в поддержке. Поэтому была принята и реализована программа возрождения Полесья. Ставились простые и понятные задачи - создать новые рабочие места, модернизировать производство. А самое главное - повысить качество жизни полешуков.

Время было непростое, без лишней копейки, но вкладываться в этот край было нужно. Президенту доверились здешние люди. За программой развития для региона стояли конкретные дела - от создания производств, освоения территорий до обустройства агрогородков и комфорта быта. Большой план для этой земли не один год воплощали в жизнь. Преобразились не только Лясковичи и Туров, но и десятки населенных пунктов на юге страны.

"Многое сделали. То, что когда-то я вам обещал, мы сделали", - заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что в регионе реализуется новая программа развития Полесья, на это из бюджета направляются значительные финансовые средства. "Хочу, чтобы вы понимали: я не просто настаиваю на том, чтобы мы вваливали сюда огромные денежные средства. Без этого, конечно, развития быть не может, и это большие деньги", - сказал он.

"Но, изучив ваше мнение, учитывая интересы нашего государства, будем строить главное для вас - дороги и мосты. Без них ничего не может быть. Мы живем, как говорят, на болоте. Не на болоте, к нашему счастью, здесь (на Полесье - прим. ред.) огромное количество воды, без чего страдает весь мир. А у нас этого добра хватает, только надо этим нормально распорядиться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, очередная программа по Полесью нацелена на то, чтобы люди могли иметь достойные условия жизни, достойную работу, нормальную заработную плату, она "создаст самые уникальные условия там, где это нужно, для работы и жизни полешуков". "От вас только одно нужно - дисциплина, порядок и труд", - обратил внимание Президент.

Навести порядок в пойме Припяти

Президент говорит о том, как важно строить и развивать регион по уму, не воевать с природой, а подходить рачительно. Серьезная тема, которая уже звучала накануне (навести порядок в пойме Припяти), будет на контроле.

Президент обратил внимание на проблему зарастания поймы реки Припять дикой растительностью. "Почти 10 км обводненных земель (зарастают - прим. ред.). Непозволительное расточительство для нас, когда в мире миллионы людей голодают. Я прекрасно понимаю, как земной человек, что эта пойма - наше будущее. И не только белорусов, может быть, всей Европы. Климат становится все более сухим и горячим, а у нас такое богатство", - подчеркнул он.

"Пойму надо косить, даже если не сможем собрать сено. Ибо будут "джунгли", в которые никогда даже наши дети не заберутся", - заметил белорусский лидер.

Поэтому Александр Лукашенко еще накануне во время рабочей поездки в Житковичский район поручил заняться этим вопросом, проводить в пойме Припяти необходимые работы и разрабатывать для этого средства малой механизации. Ведь существующая техника, мощные энергонасыщенные тракторы для таких видов работ не подходят.

Глава государства поручил предусмотреть в программе развития Полесья средства из бюджета на создание такой техники.

Глава государства также пояснил, что в дальнейшем акцент будет делаться на развитии более-менее крупных населенных пунктов. "Будем концентрироваться в агрогородках (это очень важно для Полесья), в крупных деревнях. Люди уже не хотят жить на болоте и хуторах. Они думают о детях - детям надо дать образование, они должны быть всем обеспечены, а это возможно в таких крупных, как Лясковичи, агрогородках, где должно быть все, как в городе. Тогда люди не будут стремиться сбежать отсюда. Хотя люди отсюда и не бегут ни в Минск, ни в другие крупные города", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что программа развития Полесья должна заложить основы для преобразования региона в таком ключе. Аналогичным принципом государство будет руководствоваться по отношению к другим регионам страны.

Сам фестиваль стал визитной карточкой белорусского Полесья. Праздник для тех, кто умеет трудиться на земле, чтит традиции, предан родной земле и не желает зла соседям.

"Скажу для всех, кто нас смотрит и слышит: мы открыты и всегда рады гостям, мы помним истоки и верны традициям, мы уверенно смотрим в будущее и делаем все, чтобы оно было мирным и безопасным. Для полешуков это наиважнейший вопрос - мир и безопасность. И не только потому, что мировоззрение такое (на Полесье и во всей Беларуси - прим. ред.): мир, мир и еще раз мир. Война совсем рядом. Даже не за забором, как я часто говорю. Она у вашего порога, и вы как никто другой из белорусов понимаете, что такое мирная жизнь", - добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко на фестивале "Зов Полесья" наградил четырех обладателей почетного звания "Ганаровы паляшук"

Награды удостоены директор ЗАО "Сатурн-1 г. Житковичи" Михаил Саскевич, заведующая филиалом "Тонежский сельский дом культуры" Лельчицкого районного центра культуры и народного творчества Тамара Приболовец, генеральный директор ОАО "Савушкин продукт" Александр Савчиц и руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля песни и танца "Полесские зори" имени М. В. Цурканова Пинского городского Дома культуры Сергей Поддубный. Все они выходцы с Полесья, здесь начиналось их профессиональное, творческое становление, а многие связали с регионом свою дальнейшую жизнь.

Сергей Поддубный, руководитель народного ансамбля песни и танца "Полесские зори" Пинского городского дома культуры:

"На Полесье преданность родине - это честь для полешука. Александр Григорьевич, мы всегда такими будем, мы никогда вас не подведем. Я думаю, все меня поддержат".

В торжественной обстановке им вручены символические статуэтки в виде фигуры колоритного жителя Полесья.

Полешуки вручили Президенту подарок

Александру Лукашенко во время фестиваля "Зов Полесья" передали в подарок улей с пчелами.

Подарок передал Сергей Поддубный, ставший обладателем звания "Ганаровы паляшук". Он напомнил, что мед считается символом здоровья и долголетия. "В каждой капле нашего драгоценного продукта есть эта самая частичка неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и долголетия. Уважаемый Александр Григорьевич, примите дары нашего Полесского региона от всех нас, полешуков, в знак нашего большого уважения к Вам и к нашей Родине", - сказал он.

Глава государства поблагодарил за подарок и с улыбкой выразил некоторые опасения по поводу его размещения во Дворце Независимости, куда традиционно направляются предметы и изделия, переданные в подарок Президенту.

"Даже не знаю, что с ним делать, как во Дворце Независимости этот улей с пчелами поставить? Думаю, будут бояться приезжать ко мне в гости. Подумаем, что сделать", - с юмором сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, мед на Полесье особый. "Я очень хорошо знаю ваш мед - настоящий, натуральный. Мед не с полей, которые мы высеваем (хоть есть и такой), но с этих лугов и необъятной поймы Припяти. Поэтому он особый, искренне вам говорю. Я вам благодарен за этот подарок", - сказал глава государства.

Лукашенко: Белорусы - настоящая нация, впитавшая навыки, традиции разных народов

Вот так тепло и по-простому с героями трудовой жизни. Энергетика этих мест и этих людей заряжает.

"По утверждению историков (и это действительно так, от жизни), Полесье - прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты, наши корни - красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам: белорусам, русским и украинцам, - сказал Президент. - И конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян. Всех без исключения".

Александр Лукашенко также заметил, что на фестивале в целом много гостей и участников, чему в Беларуси очень рады.

Глава государства подчеркнул, что в южных регионах, на Полесье - истоки славянских народов. "Откуда наши белорусы (предки белорусов - прим. ред.) шли? Не только из Израиля, - с долей юмора отметил Президент. - Они шли из Турова, оттуда наши корни, истоки, и до полоцких земель. Этого стесняться не надо, так было. И никакая политика не может повернуть эту историю вспять, развернуть обратно и сказать, что мы с севера появились. Именно отсюда".

Александр Лукашенко обратил внимание, что часто бывает на Полесье и пришел к выводу, что здесь, в этих краях, зарождались основные черты белорусского характера. "Полешуки - люди хитрые, умные, очень "працавітыя" и талантливые. Это мое твердое убеждение. Не потому, что на севере, востоке люди не такие. Белорусы - крепкие, емкие люди, полешуки со знаком качества", - отметил он.

"Белорусы - это настоящая нация, которая "ўвасобіла", впитала в себя привычки, навыки, традиции людей из Израиля, с Востока, из Европы и отсюда - от Киевской Руси и выше (по карте - прим. ред.). Этого стесняться не надо, надо говорить так, как оно было", - заявил Президент.

"Министр культуры Марков заканчивает строительство Национального музея, мы это должны там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для внуков, что это наше, мы отсюда и никуда отсюда не уйдем, никому это не отдадим, - сказал Александр Лукашенко. - Нам много не надо. Пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно".

Президент откровенно скажет о вещах, которые сегодня могут будоражить умы людей. Ситуация вокруг страны непростая, а уж южане совсем рядом с границей.

Александр Лукашенко обратил внимание, что есть те, кто называет Беларусь соагрессором, хотя страна проводит абсолютно миролюбивую политику. Более того, открывает свои границы. Даже в нынешний непростой период Президент распорядился открыть границу с соседней Украиной для тех, кто хочет собирать дикоросы (ягоды, грибы) на территории приграничья, как это было на протяжении долгих лет до начала военных действий. "Там наши люди живут. Мы открыли для них и в войну границу. Приходите. По 5-6 тыс. долларов зарабатывали (раньше, когда было все спокойно - прим. ред.) люди, работая, конечно, с утра до ночи, они за счет этого жили. Какая война может это перечеркнуть и закрыть границу?" - заметил глава государства.

Обращаясь к жителям Полесья, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: "Мы будем делать все для того, чтобы был мир, - заявил Президент. - Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь - это общий дом, здесь живут все (представители разных национальностей и вероисповеданий - прим. ред.) и живут нормально".

"Посмотрите, что творится вокруг с точки зрения религиозной и национальной вражды. Страшно подумать. Мы - спокойно. Не я, вы все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, вокруг которого все полыхает, спокойно жили люди, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И мы будем жить спокойно, если не будем отбирать чужое и раскладывать по карманам, если будем трудиться и крепить нашу страну. Главное - экономика. Поэтому я всегда вам говорю: вы мне дайте только одно - экономику, все остальное - за мной".

Заслуженные награды за вклад в развитие региона

"Я много объездил стран мира. Хочу сказать одно: красивее страны, чем наша республика, я не видел. У нас все есть: и реки, и озера. У нас нет нефти, но у нас есть молоко. Это тоже "нефть". И то, что мы сделали с молоком, это на самом деле тоже сказка. Надо работать, работать и работать во всех направлениях. И беречь то, что есть", - сказал гендиректор ОАО "Савушкин продукт" Александр Савчиц.

Заведующая Тонежским сельским домом культуры Лельчицкого районного центра культуры и народного творчества Тамара Приболовец считает, что полешуки особенные. "Это открытая душа. Человек, который от земли, - это наш. Землю не надо никогда бросать. Если мы бросим землю, значит, мы пропали. Мы должны то, что нам оставили наши предки, сохранить и не упустить, чтобы оно досталось нашим детям, внукам, правнукам".

Самобытные традиции и уникальные ремесла

Александр Лукашенко пройдется по рядам народных умельцев, тех, кто не просто сохраняет старинные навыки, а нашу историю, традиции народного творчества. Домик охотника и рыбака, центр ткачества и гончарства.

Президент посетил подворья полешуков

Земля богата своими людьми, на юге талантов много, кулинарных в том числе.

Главе государства вручили каравай от Брестской и Гомельской областей

И раз уж на Полесье народный фест объединил сразу две области - Брестскую и Гомельскую, то и самый душистый каравай Президенту вручают сразу от двух регионов.

Кстати, пока Президент здесь в командировке, гомельчане взяли миллион тонн зерна. Теперь законно большой каравай из региона едет во Дворец Независимости. А Лясковичи будут шуметь до самой ночи. Здесь все, как принято в полесском крае - душевно и красиво. Такая она, эта земля. Земля, которая дает силы.