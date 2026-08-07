Президент на Минщине: продукция "Зенит-БелОМО", торговля на селе и встреча с жителями Вилейки

Краткий пересказ от ИИ

Тему одинакового качества жизни в белорусских городах и деревнях обсуждали 7 августа в Вилейке. Президент выехал в Минскую область.

Совещание по торговле на селе прошло не в мягкой риторике. Президент требует от всех (это касается и Белкоопсоюза, и частных компаний) полностью обеспечить людей, особенно сейчас, когда у аграриев один из самых сложных периодов работы.

Доложили Президенту и о том, как чувствует себя одно из предприятий холдинга "БелОМО", где производят не только оптику, но также автокомпоненты и бытовые приборы.

Впечатление о том, как работают в регионе, у Президента сложилось еще по пути. Поля сверху не спрятать, тем более во время уборочной.

Вернуть в севооборот все поля Минской области

Руководит Минским регионом Алексей Кушнаренко. Экс-министр энергетики в АПК вник, и довольно успешно. Но уборочная не терпит ни малейших ошибок. Критика для того, чтобы успеть кардинально изменить ситуацию.

"Все ваши заслуги я знаю. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что я вижу и недостатки. Вам нужно прилично приложиться на севере Минской области", - подчеркнул Президент.

"Все поля (Минской области - Прим. ред.) должны быть возвращены в севооборот", - потребовал глава государства.

Намолот - 1,5 млн т зерновых

По данным на 7 августа, Минская область намолотила 1,5 млн т зерновых. Погода благоприятствует аграриям, так что все рассчитывают на хорошие итоговые цифры.

Потенциал "Зенит-БелОМО"

Первой точкой, где Президента ждали, было ОАО "Зенит-БелОМО". Это один из заводов холдинга "БелОМО". Специализация - оптика. Но делают и АБС-системы для большегрузов, и газовое оборудование. Причем 80 % продукции уходит на экспорт.

Александр Мороз, генеральный директор ОАО "ММЗ им. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО":

"Объемы холдинг нарастил к 2020 году в 5,6 раза, а экспортные поставки в 6,6 раза. Заработная плата за 5 лет увеличена в 2,5 раза. То есть мы очень серьезно сработали. По сути дела у нас лучшая пятилетка за постсоветское время. Конечно, такой рост нельзя было обеспечить без инвестиционных мероприятий, без внедрения новых изделий. На всех предприятиях, входящих в состав холдинга, за пятилетку был реализован ряд инвестиционных проектов, которые вошли в том числе в перечень важнейших и импортозамещающих".

Оптика в прицельной технике

Что касается конкретно "Зенита", оптику здесь производили всегда. Предприятие больше 40 лет на рынке. Последние инновационные проекты как раз в области прицельной техники. Второй большой пласт работы - автокомпоненты.

Во время посещения ОАО "Зенит-БелОМО" главе государства было подробно доложено о широкой линейке продукции холдинга "БелОМО", в состав которого входит данное предприятие. Продукция предприятий холдинга включает аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения и другое.

Когда речь зашла о производстве автокомпонентов для карьерных самосвалов, Президент обратился к министру промышленности Андрею Кузнецову, поставив задачу освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники.

"Тебе задача: гидравлику мы должны осилить в этом и следующем году. Так что готовься. Это как Каранкевичу (заместителю премьер-министра Виктору Каранкевичу. - Прим. ред.) - пресс-подборщик и доильный робот, так тебе - гидравлику", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По прицелам БелОМО работает над освоением новых сложных деталей: линз со сферическими и асферическими поверхностями, защитных токопроводящих стекол для тепловизоров. Высокоточночть и "невидимость" оружия во всем мире растает. И Беларусь, какими бы мирными целями не руководствовалась, не может критически отстаивать.

На "Зените-БелОМО" в 2025 году был завершен проект по организации производства инновационных изделий прицельной техники и автокомпонентов для нужд Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Мы закрываем весь спектр коллиматорных прицелов. Эффективные, доработанные и недорогие. Самый массовый коллиматорный прицел открытого типа. Отработаны в боевых условиях. Если бы они не были отработаны, их бы никто не брал. И со спецназовцами придумали хитрость: если, к примеру, прицел вышел из строя, есть специальный кронштейн с отверстием, ты можешь стрелять через мушку и через цель, не снимая прицел, не возясь. Мы закрываем всю ночную потребность заказчика. Самый массовый - ночной прицел, дневно-ночной и ночные приборы наблюдения", - рассказал гендиректор холдинга "БелОМО".

Специфика работы БелОМО

Показали главе государств и медицинское оборудование. Производят стоматологические лупы, медицинские весы - то, что всегда останется нужным расходником. И газовое оборудование. Здесь в ближайшее время у БелОМО зреет большой экспортный контракт.

"Специальную линейку выпустили под российский рынок с разными межосевыми расстояниями подводки трубы. И газовики хотят, чтобы не заниматься сварочными работами: старый снял, новый поставил. Мы под все межосевые расстояния сегодня российскому рынку предлагаем. Если они законопроект примут в этом году, то за пять лет только Газпром должен заменить 16 млн счетчиков газа. И наша задача - в эту программу войти", - поделился планами Александр Мороз.

Производство относительно новое, запускалось под последний инновационный проект. Токарные, фрезерные, обрабатывающие центры позволяют делать сложное очень точно.

Вилейка - город небольшой. Здесь живет чуть больше 25 тыс. человек, и у многих есть неподалеку участки. Хоть что-то да вырастить свое. Вокруг Вилейки много агрогородков: Куренец, Долгиново, Вязынь, Людвиново, Нарочь, Илья, Любань, Ижа - везде живут, везде работают.

Куда мы все ходим почти каждый день - не важно, в Минске или регионе? Правильно, в магазин.

Как организована торговля на селе

Вопрос автоторговли в деревнях на контроле Президента был всегда. Связано и с личной историей, когда знаешь на собственном опыте, как это - жить в деревне и за самым, казалось бы, необходимым ездить за тридевять земель.

Сейчас формат магазинов на селе такой: или "на колесах", или мини-маркеты.

Благодаря принятым мерам и поддержке со стороны государства на селе появились новые форматы, варианты выездной торговли. Например, сборные торговые павильоны (такой есть у сети "Евроопт"), автомагазины с возможностью для покупателей заходить внутрь и самостоятельно выбирать продукцию (они есть в сетях "Доброном" и "Евроопт"). Такие современные образцы были продемонстрированы главе государства в Вилейке наряду с привычными, более простыми вариантами автолавок, которые используются Белкоопсоюзом и предприятиями торговли местного уровня.

Есть частники в этом бизнесе, есть Белкоопсоюз. Люди голосуют рублем. Баланс продолжают выстраивать так: тот, кто прилично зарабатывает в населенных пунктах покрупнее, должен брать ответственность и за деревни, где людей совсем немного.

Лукашенко: Деревню надо достойно обслуживать

"Мы вложили немалые деньги в это. Уделили на уровне Президента внимание этому - не только Белкоопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Это не потому, что я деревенский, а потому, что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим", - подчеркнул Президент. - Имейте в виду, если "Евроопт", "Евроторг" взяли какую-то "золотую жилу" и нормально работают, рентабельность у них за 30, а то и 50, прихватите по дороге или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Это не по-человечески? По-человечески. В этом направлении будем двигаться".

"Мы должны нормально обслуживать сельское население. Другого не дано. Я это буду контролировать жестко, - предупредил Александр Лукашенко. - Будем присматривать за ценами. Должна быть формула справедливости. Это значит, чтобы население было довольно, но и вы не в убыток работали. В противном случае завтра развалится торговая компания… Нам это не надо. Будем вас поддерживать, все делать, но и требовать будем".

Торговля и в целом уровень жизни людей в регионах и стали темой для большого совещания здесь же на месте. Присутствовали все губернаторы: в Беларуси очень ценна одинаковость (в хорошем смысле слова) жизни, не важно в каком регионе. Везде должно быть одинаково хорошо. Нет большего залога стабильности в обществе.

Совещание по вопросам торговли

"Сегодняшняя встреча - это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая всеми необходимыми товарами и услугами", - отметил Александр Лукашенко.

Совещание проводилось в здании местного райисполкома. Глава государства, зайдя в зал и увидев обстановку, признался, что испытал сильное чувство ностальгии. "Не могу похвастаться, что партия (Компартия. - Прим. ред.) сыграла решающую роль в моей жизни. Всего хватало. Но должен сказать - непопулярно, может быть, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи - вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была (в Советском Союзе. - Прим. ред.) в стране не хватает", - заявил Александр Лукашенко.

"Я больше всего это чувствую. И тот, кто болеет за государство, это ощущает. Это мои ощущения не сегодняшнего и не вчерашнего дня", - сказал Президент.

В качестве позитивного примера страны, которая, основываясь на опыте Компартии и сохраняя ее наследие, опыт управления государством, движется вперед и успешно развивается, Александр Лукашенко привел Китай.

"Меня часто критиковали за то, что мы изучаем опыт, систему управления КНР. Так вот они сдуру ничего не ломали. Они у нас учились, много делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Наверное, одна из причин успеха КНР кроется в этом", - сказал белорусский лидер.

"Проработав уже очень много Президентом, я как никто другой чувствую, что не хватает вот этой системы управления государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить вертикаль управления и прочее (это все-таки спасение для страны было и сейчас есть), но структуры не хватает", - считает белорусский лидер.

От кадров ждут инициативности в том числе. В современном мире без нее нельзя. Президент привел пример: если в Беларуси растет импорт, то есть мы покупаем импортное из-за того, что его хорошо рекламируют на маркетплейсах, так почему не брать с этого механизма пример. Что касается качества сельской торговли, ее ведь тоже обсуждают не впервые. Год назад был разговор на эту же тему. Цели и задачи давно были определены, сейчас должен идти процесс реализации.

"Хочешь собирать сливки и прибыль в больших городах и столице - возьми на себя ответственность и за отдаленные деревушки", - сказал Александр Лукашенко.

В качестве эксперимента по предложениям местных органов власти были определены девять районов: шесть - в Витебской, два - в Могилевской и один (Вилейский, где организовано совещание) - в Минской области.

"Мне докладывают: три "тяжеловеса" - "Евроторг", "Табак-Инвест" и "Доброном" - приступили к работе. Определены маршруты движения, приобретены автолавки, согласованы ассортиментные перечни товаров. Деловая инициатива заработала, даже начали устанавливать нестационарные торговые павильоны", - рассказал Президент.

Правительство, по словам главы государства, оценивает эксперимент как успешный.

Отдельный вопрос Президент задал касательно крупных торговых сетей. "Почему, несмотря на утвержденные документы и имеющийся положительный опыт, фактически к обслуживанию сельчан приступили лишь несколько торговых сетей? А остальные? Что, увязли в эксперименте?" - спросил глава государства.

И это с учетом того, что земля в Беларуси начинает пользоваться большой популярностью у небелорусов. Перспективы очень хорошо стали видеть наши соседи. Особенно в земле и бесхозных домах, близких к областным центрам. Даже название мейнстриму нашлось.

Что такое "избинг"?

Избинг - модное современное направление, которое уже получило распространение в Беларуси, но в основном пока за счет россиян. Хотя Александр Лукашенко, обращаясь к белорусам, живущим в городах, давно призывает приобретать пустующие дома, участки в небольших населенных пунктах, подальше от городской суеты, где есть возможность и на земле поработать, босиком походить, и детей оздоравливать, приучать их к физической активности. "Мест свободных хватает", - заметил он.

"Оказывается, россияне - они Батьку услышали: скупают вот эти участки. Тем более в Беларуси развитая система дорог - железных, автомобильных. Все есть. И они пустующие избы скупают, ремонтируют, в порядок приводят, где-то сносят, - сказал Президент. - А белорусы меня не слышат".

"Смотрите, белорусы, придет время, будете руками разводить, но будет поздно", - предупредил глава государства.

Где бы ты не жил в Беларуси, должна быть возможность выйти и купить самое необходимое и, кончено, не втридорога.

Формула справедливой цены

Отдельно коснулся глава государства вопроса о выработке "формулы справедливой цены". "Механизм правительством так и не выработан. Изначально предлагалось вести мониторинг с помощью автоматизированной информационной системы "Анализ цен". Я предупреждал на заседании правительства первого вице-премьера (ответственного по этому вопросу Николая Снопкова. - Прим. ред.), что вы можете создавать какую угодно систему, но она должна давать результат. Теперь как будто ее предлагают консервировать. Сейчас говорю не про искусственный интеллект, а про управленческий, где есть задачи и ответственность", - сказал Александр Лукашенко.

Основным докладчиком на мероприятии выступил министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. Он, в частности, охарактеризовал ситуацию на потребительском рынке и отметил, что ассортимент товаров широкий: покупателям есть из чего выбрать.

"Везде представлены и есть из чего выбрать?" - уточнил глава государства.

"В зависимости от торгового объекта, автомагазина. В основном хорошо, но есть и недостатки, на которые мы обращаем первостепенное внимание", - сказал министр.

Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже - Президент против "температуры" в среднем. Задача - если уже и отклонение от нормы, то это может быть только в категории "не везде идеально".

Конкретика без обобщений

По словам Артура Карповича, приоритетными для МАРТ как регулятора являются вопросы по ассортименту и качеству товаров, соблюдению торговлей обязательных ассортиментных перечней, сроков годности, представленность и популяризация белорусских товаров. Например, за год заключено около 1 тыс. соглашений с торговыми организациями, производителями, органами власти, управлениями по продвижению товаров отечественного производства.

Однако у Комитета госконтроля на этот счет оказалось другое мнение. Василий Герасимов обратил внимание, что в этих соглашениях не прописана ответственность торговых сетей за несоблюдение. "Сети формально подошли, подписали", - сказал глава КГК. Он также обозначил проблему с большим количеством импортных товаров.

"Я понимаю, что непопулярен сейчас у Топузидиса (Павел Топузидис, владелец одной из крупных торговых сетей. - Прим. ред.) и его коллег из сетей. Они же у нас рыночниками стали в момент, самыми богатыми людьми. И забывают, что в сорокаградусную жару в комбайне сидит обыкновенный человек, крестьянин, - заметил Александр Лукашенко. - Люди (подобные этому комбайнеру. - Прим. ред.) о которых мы говорим, не требуют от нас импортного. Они не требуют испанский хамон. Требуют обычное мясо завезти (в магазины на селе и автолавки. - Прим. ред.) молочные продукты. Но чтобы свежие, нормальные. Надо нормальный хлеб завезти. Они имеют на это право".

Свое мнение на этот счет высказал первый вице-премьер Николай Снопков: "Вопрос не в том, что поставляется импорт, а в том, что иногда наши производители не могут сделать то, что востребовано покупателем". Это, по его словам, не касается стандартных продуктов ежедневного потребления, как раз они представлены в торговых сетях на 99 % товарами отечественного производства.

"Белорусское - то, что мы производим, - должно быть. И точка! - потребовал Президент. - Не производим - хорошо, завезли. Пусть покупают и едят".

Александр Лукашенко поручил руководству Администрации Президента и КГК провести проверку по этой теме и доложить. Глава государства уверен, что пора поставить точку в этом вопросе и перейти от болтовни и рассуждений к конкретным шагам.

"Где не надо говорить - там не говорите, а действуйте", - потребовал он. У госорганов есть достаточно полномочий и способов добиваться исполнения принятых решений, нужно только уметь ставить задачи.

Задать вопрос Президенту

В обед возле исполкома начали собираться люди. Все знали, что приедет глава государства, и желающих посмотреть, а может даже и поговорить было много.

Сразу разговор завязался с представительницами прекрасной половины. Это классика - белоруски с Президентом легко находят общий язык.

"Я борюсь за деревню, чтобы она сохранилась в каком-то виде", - пояснил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на необходимость развивать инфраструктуру в сельской местности, обеспечивая население всем необходимым. Одним из шагов в этом направлении стало создание агрогородков. "Население на хуторах жить уже не будет - оно хочет жить в городе (речь об условиях, близких к условиям проживания в городской местности. - Прим. ред.). Давайте создадим сельский город, агрогородок", - сказал он.

"Непопулярно скажу: люди намного лучше стали жить. И тот, кто хочет хорошо жить, может хорошо жить. Так сложилось сегодня: война там, война там… Россия, Восток через Беларусь сегодня общаются с Западом - Европой. Огромный поток идет через нас, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Кто-то тормозит - это конкуренция, идет борьба. Но нашим белорусам надо не спать, надо шевелиться".

"На любом потоке ты можешь что-то заработать. И предприимчивые люди зарабатывают. Кто-то не хочет - так и живет тогда. Иначе и быть не может, как бы это непопулярно ни звучало", - уверен он.

"Продовольствие будет только дорожать. 10 млрд долларов мы заработали на продовольствии за прошлый год. На нефти столько люди не получают", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства во время общения с жителями Вилейского района выразил уверенность, что цены на продовольствие в мире будут только расти, обратив внимание на засуху в Европе.

Президент заметил, что раньше белорусов нередко критиковали: мол, постоянно говорят о том, что нужен мир. Особенно часто такие упреки звучали со стороны так называемой оппозиции. Но по прошествии времени, особенно в последние годы, всем стало понятно, что мир - это великая ценность.

"Сейчас все мечтают, чтобы был мир. И еще неизвестно, как будет. Для того, чтобы мир был, я вам простую формулу назову: надо работать самим. Хлеб соберем, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию - будет мир, - уверен Александр Лукашенко. - Как только перестанем работать, те, кто не работают, начнут воровать у тех, кто работает. Начнется драка - придем к войне".

Президент отметил, что война в Украине начиналась именно с внутренней неразберихи, воровства и коррупции. "Страна богатая, карманы набивали - и дошли до войны, - подчеркнул он. - Вот этого допустить нельзя".

Один россиянин - житель города Чехова Московской области - приехал в Беларусь отдохнуть. "Самый спокойный и безопасный отдых - в Беларуси", - сказал он.

"Приезжайте чаще. В Вилейке можно не только отдохнуть, но и порыбачить на водохранилище", - заметил Александр Лукашенко.

Люди: "Наш Батька"

К главе государства обратилась гражданка России, которая уже десять лет живет в Беларуси. Переезд был связан с работой супруга. Сейчас женщина работает в одной из белорусских организаций и отмечает, что здесь все делается для людей.

"Вы - кумир моего отца", - призналась она.

"Я хотел бы, чтобы еще и Вашим кумиром был", - пошутил Александр Лукашенко.

"Вы и мой кумир. Когда я переезжала в Беларусь, отец мне сказал: "Ты должна сделать фотографию с Александром Григорьевичем". Можно?" - обратилась с просьбой женщина.

"Конечно, можно", - согласился Президент.

Как в Беларуси живется, хотели рассказать все. Казалось бы, простые традиционные семейные ценности в мире становятся исключением, хорошо что не исключением в Беларуси.

Среди местных жителей, с которыми пообщался Президент, была многодетная семья Филистович.

Михаил и Олеся Филистович воспитывают 11 родных детей. Семья взяла участок в деревне, ведет свое хозяйство. Михаил признается: получается пока не все, но руки не опускают и стараются по максимуму обустроить комфортный быт. "Взяли участок - 50 гектаров земли. Разработали пока 20. Мы пришли Вам сказать большое спасибо", - обратился многодетный отец к Президенту.

"Детей одиннадцать, 20 гектаров земли - молодец!" - сказал Александр Лукашенко.

В этом году семья Филистович получила от Минского облисполкома неожиданный и очень нужный подарок - просторный микроавтобус, в котором родители без труда смогут перевозить всех детей. А одна из дочерей, Екатерина, попросила председателя облисполкома Алексея Кушнаренко пожать от нее руку главе государства. Но так сложилось, что смогла это сделать лично - во время общения с Президентом. А еще девочка призналась, что в будущем хочет стать крановщицей. Александр Лукашенко оценил такой необычной выбор. "Ну ты и шагнула! Я-то высоты боюсь", - сказал он.

В завершение многодетная семья сделала фото на память с Президентом. "Одиннадцать детей - это редкость, молодец", - вновь отметил Александр Лукашенко.

На этой теплой ноте Президент попрощался с собравшимися, все-таки вторая половина пятницы - еще рабочий день. У многих впереди и рабочие выходные.