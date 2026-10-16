Президент определил три точки роста для севера Витебщины: туризм, АПК, лесопереработка

Краткий пересказ от ИИ

Тренировка ополчения, туристический потенциал севера страны и большое общение с журналистами - насыщенная пятница у Президента.

Александр Лукашенко ознакомился с подготовкой отрядов народного ополчения и отметил необходимость расширять сеть таких дружин по Беларуси. Также три главных маркера развития северного края от Первого - туризм, "аграрка" и лесопереработка: все это деньги и достаток для региона. И уже фирменная "визитка" Президента при общении с журналистами: честный анализ событий в стране и вокруг наших рубежей. Когда будет мир в Украине? Чего не должен делать Трамп, а что наше сельское хозяйство должно?

Во время рабочих поездок Александр Лукашенко всегда смотрит на регион комплексно. От вопросов АПК и промышленности до развития территорий, туристического потенциала и безопасности. Призыв Президента не оставаться в стороне от укрепления обороноспособности страны услышали в Верхнедвинском районе. На базе охотничьего хозяйства "Красный Бор" - площадке для туристов - организовали заодно и команду народного ополчения.

Нужно уметь защищать свою землю

Максим Андриевский, командир отряда народного ополчения:

"В отряд нашего народного ополчения входят местные жители: повара, доктора, электрики, егеря, охотники. Это не профессиональные военные, но в определенный момент и на определенном участке какой-то опасности они всегда готовы прийти и встать на защиту своей Родины. Мы простые мужики, мы должны уметь защитить свою Родину. Как говорится, мы своего не отдадим, но и чужого нам не надо".

Президент ставит задачу по развитию народного ополчения

Понятно, что местные крепкие парни готовятся ни в коем случае не нападать, только обороняться. Для этого нужно держать форму. Президенту интересен такой опыт. Ведь народное ополчение - это его идея. Александру Лукашенко важно, чтобы система безопасности работала четко от Вооруженных Сил до защиты на местах.

"Создавая эту структуру, я имел в виду, что в каждом сельсовете должен быть отряд народного ополчения. Это ядро. В случае военных действий это ядро может расширяться. База, на которой создается народное ополчение, - это сельский совет. Вооружение для вас заготовлено. Это дело военных. Автомат, гранаты, пулемет вы будете иметь. А тут еще БПЛА (используется при подготовке данного отряда. - Прим. news.by). Это хорошо, что вы освоили беспилотники, потому что вы, как пограничники - на краю. У вас здесь страна НАТО рядом. Не дай бог, конечно, нам воевать с ними. Но тем не менее мы должны быть готовы", - сказал Александр Лукашенко.

"Почему я стремился создать народное ополчение? Я не хочу, чтобы здесь каждый второй погиб, как это было когда-то в годы Великой Отечественной войны - половину населения вырезали, а мы ничем не ответили. А эти ребята всегда ответят, - сказал Александр Лукашенко. - Мы ж мужики. Даже если нам придется погибнуть, то с собой туда мы заберем двоих-троих, если у него (бойца народного ополчения. - Прим. news.by) будет пулемет, автомат, пистолет, гранаты и так далее. Мы - мужики, мы должны владеть стрелковым оружием и должны защитить самих себя и свою семью. Естественно, свою деревню".

"Это в самом низу народное ополчение. Дальше территориальная оборона - защита инфраструктурных объектов. Народное ополчение, территориальная оборона и наверху армия. Армия будет обеспечивать всем необходимым. Естественно, вся эта структура под командованием и руководством Президента. И я за этим буду следить и слежу, чтобы у вас было оружие", - заявил белорусский лидер.

"Я хочу, чтобы у нас в целом общество могло защитить свою страну", - сказал белорусский лидер.

Тренировки проходят на этой площадке регулярно. Командир этой группы - бывший силовик. Но бывших не бывает. Главная миссия людей в погонах - не позволить нанести ущерб семье и стране. Президент пообщался с бойцами. Они оттачивают стрелковые навыки и физическую подготовку.

"Главное - это даже не стрельба. Главное - это физическая подготовка. Вы должны научиться "уворачиваться от пули", - сказал Президент.

Были опасения, что это воспримут настороженно, мол, устроили армию. Но получилось наоборот, много желающих попасть в этот мужской клуб. Президент не устает говорить: Беларусь воевать не собирается. Но быть готовыми защитить страну всегда нужно. На случай если вдруг что.

"Ситуация здесь особенно напряженная. Вот эти мелкие государства ведут себя нагло. Они провоцируют крупные государства: Германию, Францию, Польшу, Великобританию", - сказал Президент и привел в пример недавнюю провокацию на границе, якобы туда каких-то мигрантов перебросили. "ИПСО, так называемая психологическая операция, они сняли кадры и вбросили в средства массовой информации, - считает белорусский лидер. - Мы же всегда мирно жили. Латыши не чужие, нам были люди. Но видите, как себя ведут. Поэтому нам надо на всякий случай всегда быть к этому готовым".

Президент: Не воевать, а защищать

Владеть оружием, тренировать выносливость во время марш-бросков, уметь мониторить обстановку в районе, чувствовать себя уверенно в экстремальных ситуациях. Как говорится - такой груз за плечами не в тягость.

Задумка Президента - в ближайшее время встряхнуть вертикаль народной обороны по всей стране. Оценят на практике действия как ополчения, так и подразделений территориальной обороны.

"Народное ополчение - это самый низ нашей обороны. Дальше - территориальная оборона и уже армия", - рассказал глава государства.

"В ближайшее время мы всю эту систему встряхнем по стране - эту вертикаль - с целью проверки. Посмотрим, как народное ополчение действует, как территориальная оборона. Территориальная оборона будет защищать в пределах районов крупные объекты жизнеобеспечения", - сказал он.

Александр Лукашенко назвал это все важнейшим вопросом в связи с нагнетанием обстановки вокруг. Глава государства еще раз подчеркнул, что Беларусь не собирается ни с кем воевать и хочет жить дружно со всеми, включая соседей. Но проводит подготовку по всем военным стандартам с учетом современных реалий. "Если они с мечом к нам, вы понимаете. Это такой элемент (народное ополчение. - Прим. news.by) очень важный", - сказал Президент.

Последние пару дней Президент живет и работает на севере страны. Несмотря на сложные земли и климат, и от Витебской области ждут больших результатов в АПК. Молочные комплексы, культура земледелия, постоянное внедрение технологий, организация хозяйств и система управления ими с умом, участие частного бизнеса - все это для того, чтобы двигаться дальше.

Точки роста в сельском хозяйстве

"Вот это будущее. Мы должны структурно, организационно и технологически посмотреть, как будем жить. Конечно, то, что мы у него (владельца "Красный Бор Агро" Николая Воробья. - Прим. news.by) видели, - это для богатых. Все так не сделают, как он. Но к этому надо стремиться, - убежден белорусский лидер. - Вот пример для тиражирования. Вот показали, как выращивается мраморная говядина. А спрос на продукты питания будет только возрастать".

Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о стратегии развития сельского хозяйства и первоочередных задачах в этом направлении.

"Мы сейчас не нащупываем то, как будет функционировать сельское хозяйство, мы сейчас нащупываем точки развития сельского хозяйства на будущее. То, о чем мы мыслили 10-15 лет назад, мы уже сделали. Десять миллиардов своих мы получили (речь идет о выручке в 10 млрд долларов от экспорта продовольствия и сельхозсырья в 2025 году. - Прим. news.by). А дальше? Как 20 млрд от экспорта получить? Не только из-за роста цен, но и за счет интенсификации развития сельского хозяйства", - отметил Александр Лукашенко.

Стратегия для севера Витебской области

Вчера и сегодня речь шла о стратегии развития. И контуры этой стратегии для местных управленцев очертил сам Президент. Для этого края она проста - опираться на то, чем сильны здешние земли.

Глава государства назвал ключевые направления развития северного края Беларуси.

Первое из них - туристическое. При этом, как отметил Президент, речь необязательно идет о создании больших туристических комплексов, подобных комплексу "Красный Бор", который он посетил во время рабочей поездки. Начать можно и с менее масштабных проектов. "Потихоньку двигаться: один, два, три домика, поселочек небольшой. Люди приедут, люди хотят побывать на природе. А в Россонском и Верхнедвинском районах же нет никакого промышленного производства, никакой грязи. То, что вы здесь ходите, дышите, вы получаете лекарство (речь о чистоте воздуха в этой местности. - Прим. news.by), и я тоже - бесплатно. Поэтому надо туристическое направление развивать", - уверен он.

Следующее направление - сельское хозяйство. С учетом особенностей региона оно имеет свою специфику.

"Посмотрел на карте, сколько гектаров, поставил молочно-товарный комплекс или же по откорму крупного скота. Не надо увлекаться здесь, на севере Витебской области, птицей, потому что для птицы зерно надо. А зерно здесь трудно получить, траву проще для коров, быков - для откорма, - добавил Александр Лукашенко. - Ну и немного зерна, потому что комбикорм тоже нужен. Это севообороты надо менять, о чем было сказано по Витебской области не единожды".

Он обратил внимание на бизнесмена Николая Воробья, который развивает оба этих направления. Речь идет о туристическом комплексе "Красный Бор" и сельскохозяйственном предприятии "Красный Бор Агро".

"Это будет уже требование к ним. Развиваешь направление туристическое, сюда тысячи людей приезжают отдыхать. Накорми их этой продукцией - молоко, мясо и прочее. У него (Николая Воробья. - Прим. news.by) маленький цех, мини-заводик, где он производит продукцию и кормит этих людей. Конечно, где-то еще и закупает, но вопрос в том, чтобы не закупал. Все должно от земли идти сюда. Вот таким образом север страны, север Витебской области должны развиваться", - сказал Президент.

Еще одно направление - лесопереработка. Для Витебской области этот вопрос актуален с учетом того, что более трети территории региона занимает лес. При этом лесными ресурсами нужно грамотно распоряжаться. "Лес, как и зерновые культуры, возделывается 60-80 лет. Спелый лес убирается, сушится и из него делают все необходимое. Поэтому третье направление - это лесопереработка. Здесь надо строить, если нужно, крупные комбинаты. Мы сейчас с оманцами хотим построить целлюлозно-бумажный комбинат. Оманцы готовы - у них же леса нет, у их соседей тоже", - отметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем подчеркнул белорусский лидер, лесные ресурсы следует использовать и в других направлениях - например, в строительстве. Президент предложил строить небольшие производства по типу пилорам. Это актуально для таких населенных пунктов, как городской поселок Освея в Верхнедвинском районе, где живет около тысячи человек. Подобные производства обеспечат их работой и достойной заработной платой.

"Надо развивать по всем направлениям лесопереработку. Не только сажать и пилить лес - восстанавливать и перерабатывать в мебель. Глубокая переработка, чтобы иметь деньги. Надо от земли и леса получить то, что нужно белорусскому народу", - подчеркнул Глава государства.

Тема развития севера Витебской области стала центральной во время рабочей поездки Президента Беларуси Александра Лукашенко в Верхнедвинский район 15 октября. Президент потребовал стратегически определить, как развивать эти территории. "Мы нащупывали направления развития. Думаю, и я, и многие, кто был со мной и этим должен заниматься, очень многое поняли", - сказал он.

Глава государства обратил внимание и на развитие Россонского района, который еще сложнее в развитии, не исключив, что к его развитию могут подключить частного инвестора. Подобная практика применяется в Верхнедвинском районе, где работает бизнесмен Николай Воробей. "Я планирую тоже найти частника. Если нет - значит государство займется. Россонский район еще сложнее в развитии, чем Верхнедвинский, но мы его бросить не можем. Если по-настоящему вложиться, найти людей, которые с душой подойдут, как здесь, в Освее, то Россонский район получит серьезное развитие", - считает Александр Лукашенко.

Лукашенко: Мир в Украине будет достигнут если не в этом, то в следующем году

В последнее время в президентской повестке немало вопросов безопасности. Обстановка вокруг страны обязывает держать порох сухим, не допускать провокаций и укреплять свои рубежи. О региональной ситуации и последних заявлениях Трампа по поводу Украины задали вопрос Президенту - реально ли достижение мира в Украине при нынешнем ее президенте в контексте недавних заявлений Дональда Трампа.

Александр Лукашенко:

"Вы хотите от меня, как от политика, получить ответ или по существу? Если по существу, это мое кредо, это не Трамп, а вопрос. Кто будет в Украине президентом, решит украинский народ. Что касается Владимира Зеленского, то, ну, во-первых, он когда-то обещал, что у него будет один срок, и все. Надо выполнять обещание. На выборы надо идти. В этом Трамп прав: обещал - надо выполнять обещания. Но только диктовать не надо. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине".

Глава государства отметил, что в свое время поддерживал приход к власти Дональда Трампа и считает, что в должности Президента США он может еще немало сделать, ведь впереди половина срока его полномочий. Тем не менее не нужно было "так командовать", как в данном случае.

В то же время Александр Лукашенко видит причины, по которым Дональд Трамп позволяет себе такого рода высказывания по отношению к Владимиру Зеленскому. "Он почему диктует? Потому что Зеленский попал в зависимость от США и от того же Трампа. Пожалуйста, он может не диктовать, но сначала разведданными не будет Украина обеспечена, а потом и оружием - тем, что очень нужно. А может, и кроме оружия чем-то", - сказал глава государства.

Из сказанного напрашивается очевидный вывод: нельзя попадать в зависимость, особенно от крупных государств. "Дружи с ними, делай все необходимое, чтобы они поддерживали с тобой дружбу. Мы с Россией дружим, делаем все, чтобы Россия видела в нас ценность. В противном случае зачем с белорусами и Беларусью дружить? Она должна видеть ценность. Точно так и Украина. Нос по ветру надо в этом плане держать и не попадать в зависимость от этих государств", - считает белорусский лидер.

"Поэтому Дональду надо... хоть я и хотел, чтобы он был президентом, и думаю, что он еще немало может сделать, он только полсрока отработал, но вот так, знаете, командовать. Или в Иране взяли, разбомбили страну в определенных городах, убили руководство страны. И они об этом говорят и хвастаются этим. Что такое? Да, они сейчас мощные, они понимают, что нет той силы, которая могла бы их остановить. Ошибаются. Все боголюбы, все богомольцы, а он видит и по голове врежет очень сильно. Поэтому надо быть поаккуратнее здесь. Мы точно не знаем, но много в природе сил, которые могут поставить сильных мира сего на место. Это надо помнить", - предупредил глава государства.

Общаясь с журналистами, Александр Лукашенко заявил, что считает возможным достижение мира в Украине в скором времени.

Глава государства подчеркнул, что завершение конфликта необходимо и в этом заинтересованы как Украина, так и Россия, поскольку война приводит к негативным последствиям для обеих стран.

"И этот мир будет. Если не в этом году, то в следующем. Я абсолютно убежден", - заявил Александр Лукашенко.

"Да, Россия мощнее, крепче, она еще может долго воевать. Но все равно истощение очень сильное, влияние на экономику огромное, вы это тоже видите. Кому это приятно и нужно? Россияне это понимают, они готовы к миру. Украинцам, если они не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет еще сложнее, а потом и невозможно будет", - отметил белорусский лидер.

Президент заметил, что в настоящее время американская сторона намекает России на ухудшение ситуации в следующем году, если Москва не пойдет на договоренности с Украиной. Он пояснил, что Вашингтон преследует в этом вопросе свои определенные цели, обещая взамен на перемирие возможное снятие части санкций.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что даже в случае полного военного контроля над Украиной в следующем году санкционное давление на Россию сохранится, а сама страна рискует остаться без поддержки союзников на международной арене.

"Разные факторы в этом плане довлеют и над Россией, и над Украиной. Но однозначно эти факторы подталкивают к миру и Украину, и Россию в силу невозможности дальше вести такие военные действия", - убежден белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание на трагические последствия этой войны, где люди гибнут, получают тяжкие увечья, остаются инвалидами.

"Из этих гуманитарных, человеческих соображений там нужен мир. И он будет достигнут. Хотелось, чтобы уже в будущем году эта война закончилась. А если в этом, то вообще красота. Мы - за это и в этом отношении будем делать все", - отметил Президент.

Туристический потенциал

Мир в регионе, экономические инициативы, идеи для районов. Свою роль в развитии регионов должен сыграть и частный сектор.

Разговор Президента и бизнесмена Николая Ворбья о развитии сельского хозяйства и агарных проектах, особенно на севере. Успехи и опыт в туризме, а "Красный Бор" - известная площадка для путешественников и охотников - можно масштабировать по всей стране. Сфера гостеприимства, которая может дать экономике заметный плюс, делают люди и атмосфера.

Николай Воробей, бизнесмен:

"Начали строительство первого молочно-товарного комплекса. Второй начнем весной. Дальше - племенное животноводство. Есть планы. Будем инвестировать в развитие этого региона. Здесь живут прекрасные люди. Это рабочие места, зарплата, инфраструктура. Мы построили дороги, места отдыха, кафе в деревнях есть. Это повседневная жизнь людей, и она состоит из этого. Они могут где-то работать, отдыхать. Дети должны учиться в школе".

Президент направился на юго-восток Витебской области

Градус внимания к северному региону в плане экономики и сельского хозяйства не снижается. Усилия руководства области Президент часто оценивает и с воздуха.

Александр Лукашенко:

"Вот сейчас в вертолет, через Россоны туда полечу, на восток Витебской области, посмотрю, как они работают в сельском хозяйстве. То, что мы там урожайность получили неплохую, ну, почти как в прошлом году. А в прошлом году это вообще космос. Мы очень хорошо сработали. Уже приближаемся к уровню прошлого года. Ну, не в этом дело. Зерна мы уже имеем больше тонны на каждого человека. Это прекрасно, это мировая норма. Это хорошо. Не это главное. Главное, как дальше будем жить".

Белорусский лидер заявил, что стратегические решения принимаются сегодня с прицелом на будущее, чтобы среднее поколение и дети четко понимали, в каком направлении двигаться дальше. По мнению Александра Лукашенко, нынешняя молодежь в силу стабильной жизни не всегда осознает важность этого процесса.

Он отметил, что развитие пойдет еще успешнее, если стране не будут мешать, добавив, что новые пути по многим направлениям уже найдены, а главным фактором успеха станет назначение ответственных людей, которые поведут за собой остальных.

Вопросы безопасности, точки роста для сельского хозяйства, развитие севера страны. Такие разные, но такие насущные вопросы этой рабочей поездки. Чтобы в каждой из этих сфер видеть и понимать перспективу.