Президент поставил задачу преодолеть планку в 1 млрд долларов в торговле с Брянской областью

Краткий пересказ от ИИ

Больше миллиарда долларов в торговле. Такая задача по силам Беларуси и Брянской области, - заявил Александр Лукашенко на переговорах с губернатором этого российского региона.

С соседями давно и плотно работают по промышленной кооперации, в строительстве, гуманитарной сфере. Есть интерес в развитии переработки сельхозпродукции. Здесь белорусский опыт и компетенции будут очень кстати. В планах Брянской делегации - посещение наших промышленных гигантов.

Президент поблагодарил главу региона и за помощь белорусам, которые этим летом пострадали от ударов беспилотников.

Встреча Президента с губернатором Брянской области России

Пожалуй, руководители этой области приезжают к нам чаще остальных. Все-таки соседи. Какие-то 500 километров разделяют Минск и Брянск. Егор Ковальчук в Беларуси уже бывал, буквально в начале октября приезжал на "ИННОПРОМ". Но вот в статусе губернатора на встречу с Президентом - впервые. На пост главы региона он избран меньше месяца назад.

Пользуясь случаем, Президент поздравил Егора Ковальчука с недавней убедительной победой на выборах руководителя Брянской области - такого непростого, но очень близкого белорусам региона России.

"Вы должны знать нашу позицию в этом плане: соседей не выбирают, они от Бога. Это удачный у нас сосед - Брянщина. Так же, как Псковская, Смоленская области, - сказал белорусский лидер. - Господь определил жить нам вместе. Мы будем делать все для того, чтобы наше соседство было на пользу как вам, так и нам. Тем более что и фундамент (есть - Прим. news.by), у нас корни одинаковые".

Говоря об исторической общности, Глава государства упомянул о Великой Отечественной войне, где многие народы сражались плечом к плечу. Был среди них, например, и дед Егора Ковальчука. "Ваш дедушка воевал в годы Великой Отечественной войны, как и все белорусы-патриоты. А их не просто подавляющее большинство - почти все боролись за независимость наших земель. И тогда мы не делили, что мы там гомельчане, а вы в Брянской области. Это была наша общая земля, и я хотел бы, чтобы по крайней мере в наших головах так было и сейчас, что это наше общее и мы должны сделать все, чтобы было хорошо и у вас, и также было и в Беларуси", - подчеркнул Президент.

Лукашенко поблагодарил губернатора Брянской области за помощь белорусам

Во время встречи Александр Лукашенко поблагодарил губернатора Брянской области за помощь белорусским гражданам, пострадавшим от ударов БПЛА.

"Хочу вас поблагодарить за помощь, которую вы оказали нашим людям, пострадавшим от ударов украинских беспилотников. Вы помогли тогда нам. Вы знаете, что мы в долгу не останемся. Мы обязаны помочь и будем помогать вам во всем, в чем только необходимо", - сказал глава государства.

То, что Брянщина граничит сразу с Беларусью и с Украиной, накладывает свой отпечаток. Сосредоточены на безопасности. Но планы на экономику это не отменяет. Тем более что с Брянской областью в торговле идем к красивой цифре. И она, уверен белорусский Президент, будет по силам.

Курс на миллиард долларов в торговле

"К 1 млрд (долларов США - Прим. news.by) подошли, но не взяли эту планку. Надо поставить задачу во что бы то ни стало преодолеть миллиард долларов товарооборота", - сказал белорусский лидер.

Президент обозначил ключевые направления для развития двустороннего взаимодействия. Это, в частности, сельское хозяйство, промышленность, гуманитарная сфера, строительство.

"Хотелось бы, чтобы мы от эпизодических строек перешли к строительству под ключ. Микрорайон: спланировали - построили. Если вам нравится, мы и дальше готовы в таком плане развивать строительство", - отметил глава государства по тематике сотрудничества в строительной отрасли, развитию которой сейчас уделяется значительное внимание в России.

Александр Лукашенко также предложил содействие в реализации программы газификации Брянской области. Тем более что для этого есть необходимые компетенции. "Мы в Беларуси также этим занимаемся, но свободные мощности есть. Знайте, что мы всегда можем подставить вам плечо, чтобы газифицировать Брянскую область", - сказал он.

Кооперация, сотрудничество в АПК, гуманитарные связи

Регион - один из лидирующих в российском аграрном секторе. Брянская область идет на рекорды по картофелю (у них как и у нас это бренд), занимает первое место в стране по урожайности кукурузы и озимого рапса. На первых позициях в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Ну а на такой ниве без машин - как без рук. Именно поэтому в свое время сделали ставку на кооперацию с Беларусью, объединяя сильные стороны друг друга. В регионе действует два сборочных производства нашей техники.

Одно из важных направлений, на которое обратил внимание Президент, - промышленная кооперация. Уже есть хорошие примеры, в том числе разработанный совместно зерноуборочный комбайн.

"Нам очень важно здесь избежать ненужной конкуренции, когда мы дублируем производства, которые у вас или у нас есть. Хорошая конкуренция - это хорошо, но когда ненужная конкуренция, мы дублируем производство, которое у нас есть или у вас есть, это плохо. Лучше объединять усилия и в этом направлении действовать. В этом направлении мы получим наибольший результат, особенно сейчас", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается агропромышленного комплекса, то здесь, по словам Александра Лукашенко, уже налажено сотрудничество. Есть отдельные направления, где для Беларуси представляет интерес опыт Брянской области, в частности компетенции и организация работы компании "Мираторг". Президент отметил готовность вместе работать, в том числе по производству кормов. "Если нужна будет вам переработка зерна, подготовка кормов, знайте, что БНБК (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация - Прим. news.by) у нас работает и комбикормовое производство как первый этап очень хорошо отлажено. Если вам нужно будет, мы сделаем все необходимое для того, чтобы оказать вам в этом непосредственную помощь и поддержку", - заверил глава государства.

Кроме того, Президент предложил наладить сотрудничество в области семеноводства. С учетом схожести климатических условий в Беларуси и Брянской области специалисты обеих сторон могли бы совместно работать над селекцией семян для сельского хозяйства.

То есть готовы сотрудничать по всем направлениям. Сближает не только исторические испытания Великой Отечественной, которые выпали на долю белорусов и россиян, но и те трудности, которые приходилось и приходится преодолевать в наши дни. Союзная сила - в деле.

"Это близкие нам люди, - подчеркнул глава государства. - Помню трудные-трудные времена, когда нам очень тяжело было. Тем не менее, я губернаторам соседних областей говорю всегда: убрали у себя урожай, если в Брянской, Смоленской, Псковской областях губернаторы просят помощи и поддержки, все комбайны - туда. Мы готовы с вами сотрудничать так, как вы этого пожелаете. И все, что мы можем сделать сегодня для России (а делаем немало, порой непублично, не кричим), мы прежде всего готовы сделать для вас".

Брянская область предлагает бизнесу налоговые льготы под инвестпроекты

Брянская область предлагает белорусскому бизнесу налоговые льготы под реализацию инвестпроектов. На территории региона действует режим свободной экономической зоны.

Егор Ковальчук, губернатор Брянской области России:

"Обсуждали продолжение реализации уже существующих проектов. У нас есть несколько хороших проектов в сфере промышленной кооперации. Обсуждали вопросы переработки сельхозпродукции. На мой взгляд, для этого есть еще поле для развития. И для создания производств на территории Брянской области. Особенно в связи с тем, что сейчас на всей территории региона действует режим свободной экономической зоны, который позволяет администрировать и сопровождать инвестиционные проекты и давать им очень серьезные налоговые льготы. Это должно повлечь за собой приток инвестиций и создание дополнительных компетенций".

В правительстве обсудили новые точки роста и знаковые ориентиры сотрудничества

Дальнейшие шаги сотрудничества предметно обсудят и на встрече в Правительстве. Несмотря на внешнее давление, экономические связи Беларуси и Брянской области демонстрируют устойчивость. Партнеры хотят провести ревизию совместных проектов, определить точки роста. Главное тут - углубление промкооперации, локализация производств и совместные программы импортозамещения.

Беларусь заинтересована в расширении промкооперации и совместных проектах

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В качестве ключевого шага в этом направлении - развитие совместных производств, это наши флагманы, которые успешно функционируют в Брянской области. Это "Брянсксельмаш", "Амкодор-Брянск". Нацелены на дальнейшее расширение взаимодействия и в части локализации выпуска продукции, расширения номенклатуры, в том числе импортозамещающей".

Упор делают на поставки широкой линейки белорусской пассажирской и дорожно-строительной техники. Регион хочет обновить устаревший парк машин. Плюс в Брянской области активно восстанавливают как федеральные, так и региональные трассы. Делегация побывала на минском автомобильном заводе. Ряд моделей завода уже получил статус товара Союзного государства. И в этом заложен главный смысл связей Беларуси и России - не конкурировать, а с пользой дополнять друг друга.