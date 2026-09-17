Президент поздравил белорусов с Днем народного единства

17 сентября 1939 года - день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. С праздником белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко.

Обращаясь к белорусам, глава государства подчеркнул: "Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась".

"Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее. Любовь к Родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий - основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого - сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков", - говорится в поздравлении.