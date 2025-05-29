От квартир до космоса. Президент провел совещание с руководством Совмина

Когда говорят "совещание с руководством Совмина", звучит строго и не всем и не сразу становится понятно, что разбирают на таких совещаниях ровно те же вопросы, что и каждый белорус обсуждает на работе, дома, как говорят в народе, "на кухне". Например, первое место работы после учебы в вузе, а дадут ли квартиру молодому специалисту? Эта тема, которой хоть раз интересовался каждый из нас. Надзорная деятельность: проверок для бизнеса и предпринимателей станет больше или меньше? Куда мы идем? - актуальность этого вопроса вообще не пропадает. Или в сельском хозяйстве что еще нужно сделать, чтобы максимально сохранять животных (речь и о взрослых, и о молодняке). Все, кто связан с агросектором, об этом знают и говорят. Все эти вопросы и вынес Президент сегодня на обсуждение. Темы, которые волнуют все белорусское общество или отдельные его профессиональные категории.

За столом в Белом зале все курирующие вице-премьеры, глава правительства, министерский блок, Администрация Президента, новое руководство Академии наук. Коротко темы: игорный бизнес, создание космического агентства, проблемы в сельском хозяйстве и арендное жилье.

Будущее арендного жилья

Первой в повестке нынешнего совещания оказалась тема арендного жилья. "Вопрос, который должен стать одним из приоритетов на пятилетку", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что в будущем году белорусам представят проект программы социально-экономического развития. Он будет рассмотрен на Всебелорусском народном собрании. К этой встрече, потребовал Президент, надо четко и понятно отрегулировать все положения: где, кто, насколько быстро и на каких условиях может претендовать на арендное жилье. "И со временем приобрести его по желанию в собственность. Причем даже в рассрочку", - сказал глава государства.

По его словам, это особенно важно для небольших населенных пунктов (примерно до 20 тыс. человек) и будет хорошим стимулом для людей. "Принцип несложный: проработал определенное количество лет, допустим 10 или 15, без перерыва в организации, которая тебе предоставила жилье в аренду, тогда получаешь право выкупить его в собственность. Это принципиальный вопрос, по которому очень много дискуссий. И люди ставят перед нами этот вопрос", - отметил Александр Лукашенко.

Есть вопрос и с выкупом арендного жилья на селе, которое уже серьезно физически изношено, не соответствует санитарным и техническим требованиям.

"Странно, но сегодня у таких домов фактически нет хозяйской руки. С одной стороны, организация, на балансе которой они числятся. Она и должна проводить капитальный ремонт, как у нас это принято, один раз в 30 лет. С другой - наниматель, который живет, в текущий ремонт вкладываться не спешит или же экономит, потому что жилье-то не свое. Так и разваливается это жилье потихонечку", - заметил Президент.

По стране таких домов около 3-4 тысяч. Ежегодно на их реновацию требуется более 10 млн белорусских рублей. "А ведь у населения есть запрос: если продаст им это жилье, дом государство, они его отремонтируют. Но при этом нужны понятные условия".

Арендного жилья в Беларуси сейчас больше 8 млн квадратов. И это, пожалуй, самый удачный вариант соцпакета для специалистов. В свою квартиру или дом можно въехать в первый же год работы. Такая двушка в Минске обходится человеку до 150 рублей, что просто в разы меньше рыночной цены. Бонус? Без сомнения. Поэтому и предложения правительства максимально конкретные. Построить еще 5 млн квадратных метров, распределять их среди специалистов, дать возможность выкупить на следующих условиях.

Условия получения и выкупа арендных квартир и домов

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Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"10 лет работы в одной организации и 10 лет проживания. И целого ряда дополнительных ограничений. Это общие нормы. И частная норма - это жилые дома, которые находятся, в том числе арендные в сельской местности, как правило, это обычные деревянные дома. Таких домов у нас порядка 4 тыс. Кроме того, граждане ранее не должны были получать государственную поддержку на строительство жилья и не должны иметь жилья в собственности. Арендное жилье предлагается передавать из расчета 20 квадратных метров общей площади на приобретателя и на каждого члена его семьи по льготной так называемой цене, по оценочной, но не выше рыночной. Все, что выше, то есть выше 20 квадратных метров, это уже по рыночной стоимости. Оплату всей рассчитанной стоимости предлагается проводить в рассрочку на 15 лет ежемесячно равными долями без индексации платежей при условии внесения первоначального взноса не менее 10 %. Воспользоваться возможностью выкупа арендного жилья граждане смогут только один раз. Я считаю, что эта норма даст закрепление кадров в небольших населенных пунктах, сельской местности, агрогородках и районных центрах. У нас многие районные центры - это тоже населенные пункты с численностью до 20 тыс. населения".

Арендное жилье - классика современных управленческих решений. Страны с самым высоким процентом государственного жилья в Европе - Нидерланды, Австрия, Швейцария, Норвегия и Дания - они же самые богатые государства ЕС, создают именно арендный или как у них это называется "социальный" фонд.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Все эти документы не статичны, конечно. И, безусловно, мы будем смотреть, как они будут реализованы на практике. Если мы будем видеть, что что-то необходимо подкорректировать, исправить, конечно, это мы будем делать очень оперативно. Поэтому еще раз повторю, что Президент поддержал проекты документов. Мы сейчас с технической точки зрения их немного доработаем. Я думаю, что в ближайшее время глава государства их подпишет. В нашей программе определены конкретные цели, конкретные задачи, под них заложены ресурсы. Я вам так хочу сказать, что на реализацию нашей этой цели, 5 млн квадратных метров арендного жилья, сумма это порядка 13 млрд рублей. Поэтому это все немалые средства, но мы надеемся, что реализация этих вещей все-таки простимулирует и поможет нашим людям получить свое жилье. И что для нас, еще раз подчеркну, очень важно, это в небольших населенных пунктах нашей страны".

Игорный бизнес - правила работы

Еще одна тема. Президент ее обозначит как деликатную, касающуюся этичности и безопасности, - игровой бизнес. Здесь есть вопросы и к легализации его онлайн (эти виды казино растут как на дрожжах), и человеческий фактор. Ни психологи, ни медики, к сожалению, еще не придумали таблетку от лудомании.

"При наличии виртуальных заведений требуется страховка, чтобы не допустить участия в игре детей и недееспособных граждан. Во-вторых, такие развлечения должны быть доступны только для платежеспособных людей. Словом, мы же не первый раз уже сталкиваемся с этим вопросом, а в Беларуси все это процветает. Цветет и пахнет, как в народе говорят. Есть опыт нашей работы по игорному бизнесу, исходя из этого опыта, давайте отрегулируем окончательно все правила", - сказал глава государства.

Сколько есть примеров, напомнил Президент, когда человек не может остановиться, барьеров для него нет. Набирает долги, кредиты, продает имущество. В итоге страдает сам, его семья и общество.

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Александр Лукашенко считает необходимым ввести в игорных заведениях мораторий на игру в долг. А может, и дать право членам семьи вводить запрет на игру человеку зависимому. Тем более что деньги от проигранных квартир и машин уходят иностранным организаторам азартных игр. И этот вопрос глава государства называет принципиальным.

"Надо запретить вообще-то для начала банкам осуществлять такие переводы за пределы страны", - подчеркнул белорусский лидер.

Это практически принятое решение. Дело в том, что по закону в Беларуси онлайн-казино можно создать, только если и у учредителей есть казино "физическое", и оно проработало уже 2 года. Кроме этого, формируются так называемые резервные фонды. Это деньги, которые идут на выплаты игрокам, если вдруг казино разоряется. Иностранные площадки, конечно, никаких гарантий не дают. Как и не запрашивают то количество документов, которые обязаны запросить белорусские казино, что автоматически не дает играть несовершеннолетним, в долг или лудоманам, которым по решению суда после запросов семьи или прокуратуры делать это запрещено.

Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:

"Здесь требования и к обычным традиционным игорным заведениям, и к виртуальным игорным заведениям, они синхронизированы, и как раз по этим направлениям технические регламенты уточняются. Непосредственно должно лицо себя, которое планирует принять участие в азартной игре, идентифицировать, что это он. В том числе вводятся требования с применением видеосеанса, когда я должен показать паспорт, и чтобы меня организатор азартной игры определил, что это именно я. Дальнейший двухфакторный контроль, когда уже приходят этому лицу непосредственно какие-то данные, известные только ему, смс, пароли дополнительные, то, что предотвращает во многом использование вот этого аккаунта другими лицами в том числе. Поэтому вот такой набор мер, то, что выработали по практике, он в принципе реализован. Поэтому в дальнейшем ожидаем цивилизованное развитие данного сегмента".

Вообще 70 % всего игорного бизнеса сейчас активно уходит в онлайн. Поэтому меры здесь в Беларуси работают уже достаточно жесткие. Но и новые предложения по контролю сегодня были поддержаны. Глобально надзорная, контролирующая деятельность в стране по всем направлениям - налоги, проверки Комитета госконтроля, любые мониторинги - тоже претерпят изменения. О них сегодня рассказал генпрокурор. Общий вектор - справедливый подход.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

"Мы доработали проект указа о повышении эффективности контроля надзорной деятельности. Он согласован всеми практически с тем вариантом, который обсуждался в прошлый раз. Мы убрали все лишнее, как требует Президент. Почти в 4 раза сократили объем этого документа, но при этом четко прописали все требования как к контролерам, так и к субъектам хозяйства. Очень прозрачно, четко и понятно определены порядок и условия начала контрольных проверочных мероприятий, сроки проведения, ответственность как контролеров, так и хозяйственных субъектов за невыполнение требований, которые будут предписаны данным нормативно-правовым актом".

Генеральный прокурор также добавил, что впервые определено и прописано в законодательстве, что такое мониторинг. "Очень часто субъекты хозяйства поднимали эти вопросы. Отдельным положением прописана эта процедура. Она также очень четко регламентирована. Расширены права и обязанности субъектов хозяйственной части, в том числе их право на обжалование. Контрольных мероприятий будет меньше, - обозначил он. - Очень четко прописано, что те, кто приходит проверять, должны обосновать, почему они приходят. Вот если они это не обосновывают, тогда отвечают уже контролеры по всей строгости закона. Если раньше были замечания со стороны субъектов хозяйственных, предпринимателей по поводу того, что под видом мониторинга, как они говорят, кошмарили нас, этого уже не будет".

Падеж скота: Президент анонсировал отдельный разговор

Еще одна тема, в которой Генпрокуратура держит руку на пульсе - падеж скота. Их цифрам глава государства доверяет, это проблема в сельском хозяйстве напрямую связана с исполнительской дисциплиной. Нет ухода, не будет и результата, какие бы технологии кто-то не вводил.

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"О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума", - возмутился Президент.

"Если ты гробишь молодняк, его надо просто забрать и перевести туда, где с ним хорошо обходятся, содержание хорошее, ветврачи работают", - заметил Александр Лукашенко.

"Я хочу, чтобы присутствующие здесь, и премьер-министр, и министр, особенно вице-премьер, которому десять раз об этом говорили, объяснили: так ли везде, - спросил глава государства. - А председатель Комитета госконтроля и генеральный прокурор, который контролирует эти вопросы, доложат, сколько посадили за это. Еще раз подчеркиваю, я как человек деревенский и работавший в сельском хозяйстве вообще не понимаю, как можно допустить гибель маленьких этих деток - телят. Как это можно?"

Особенно возмутителен тот факт, что к сокрытию падежа причастны ветеринарные врачи. Это показал проведенный по стране, и в особенности в Витебской области, оперативный контроль при подготовке к совещанию. "Что мы заметили? Районные ветврачи, вместо того чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Доходит до ужаса, - обратил внимание Президент. - Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность".

Поскольку тема падежа скота на данном совещании не являлась главной, Александр Лукашенко не стал углубляться в вопрос, подчеркнув, что об этом состоится отдельный предметный разговор. "Об этом мы отдельно поговорим. Я не хочу, чтобы этот важнейший вопрос сельского хозяйства был спрятан вот за перечнем тех вопросов, который мной обозначен (в качестве повестки совещания - прим. ред.)", - резюмировал белорусский лидер.

Президент ситуацию видит, надо понимать, что после таких нарративов главам хозяйств стоит задуматься раньше, чем придется объясняться.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси:

"Если мы в 2022 году, выполняя поручения Президента, возбудили около 400 уголовных дел, связанных с фальсификацией, то, конечно, в прошлом году и позапрошлом эта цифра значительно меньше стала в несколько раз. Это говорит о том, что стали меньше фальсифицировать, значительно меньше. Мы это констатируем. Поэтому мы и привлекаем к ответственности меньше должностных лиц, работников сельского хозяйства. Что касается в целом преступности, связанной с крупным рогатым скотом, то в принципе ситуация лучше не становится, к большому сожалению. И это будет в том числе отдельной темой серьезного разговора у Президента".

Новый министр сельского хозяйства (Юрия Горлова назначили только в марте этого года), видно, что в проблему погружен максимально. Ситуацию нельзя кардинально повернуть за 3 месяца, но, судя по всему, глава профильного министерства просто по-человечески понимает, насколько это стыдно и непрофессионально при созданных в стране условиях терять молодняк.

Исполнительская дисциплина - единственный ответ.

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Юрий Горлов, министр сельского хозяйства Беларуси:

"Каждый должен знать сегодня - от оператора машинного доения, от телятницы и до губернатора на областном уровне и, конечно же, до министра сельского хозяйства на республиканском уровне - четкие свои обязанности и отношения именно к той работе. Каждый должен относиться к своей работе добросовестно. Тогда все вместе мы, конечно же, наведем порядок. Здесь абсолютно нет никаких сверхъестественных технологий. Здесь очень все просто. Сохранить теленка, которого мы получили, это, наверное, как отношение к своему дитя. Поэтому отношение именно простых работников к своему делу должно, конечно, возрасти в разы. И мы должны показать этот результат".

Вот на этой теме совещание было в пиковой фазе по эмоциям. Все знают отношение Президента и как управленца, и просто как выходца из деревни, где корова для семьи была всем. Очевидно, что ситуацию переломят. А тот, кто не будет этого понимать, хорошо если просто вылетит из обоймы.

"Прошу пресс-секретаря эти слова довести до каждого в обществе нашем. Приступаем к работе", - потребовал Президент.

Многие за столом тему прекрасно знают. Тот же глава Академии наук Владимир Караник за период своего губернаторства проблему решал не раз. Все говорят одно и то же: дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина людей, которые с животными работают. От ученых тоже требуют разрабатывать сопровождение. По кормам для недавно родивших коров в стаде, для телят-малышей, но все это не будет работать, если просто коровник не мыть и не держать там нужную температуру.

Но на этом совещании к Академии наук были другие вопросы. Не забывая про земное, разрабатывать и неземное.

Белорусское НАСА: реальность или мечта?

Сейчас основные функции по регулированию космической деятельности выполняет Национальная академия наук. Глава государства уточнил, чем плоха или недостаточна действующая структура управления, способна ли она полностью учитывать и полноценно участвовать в международных программах.

"И что получим от создания "белорусского НАСА"? Будет ли эффект сопоставим с затратами на новую организацию и ее содержание?" - обозначил ключевые темы для обсуждения Александр Лукашенко.

Документально статус у Беларуси как космической державы есть с 2012 года, после запуска спутника БКА. Сейчас наши ученые участвуют в так называемом комплексе СГ, совместном проекте с Россией. Создают группу из трех спутников по изучению ионосферы, один из космических аппаратов - белорусская разработка. Еще одна совместная работа - изготовление нового спутника с высоким разрешением для дистанционного зондирования Земли. Это уже не говоря про полет Марины Василевской, которая стала первой в истории суверенной Беларуси участницей экспедиции на МКС.

Владимир Караник, председатель Президиума Академии наук Беларуси:

"Космос - это удел избранных стран. Но на самом деле, если посмотреть в сети Интернет, то можно выяснить, что более 50 стран имеют свои космические агентства. Их можно разделить условно на 4 группы. Это страны, которые осуществляют пилотируемые полеты и имеют мощные космические агентства, - такие страны 3. Страны, которые имеют свои ракетоносители и производят спутники по полному циклу производства и запуска, - таких стран 7. Страны, которые имеют свои спутники на орбите, - это 18 стран, в которые входит Республика Беларусь, остальные страны, которые мечтают о космосе, но агентство создали".

По словам председателя Президиума Академии наук Беларуси, оптика и первый опыт совместного белорусско-российского спутника оказался настолько удачным, что была создана целая группировка, которая передает до сих пор снимки, которые использует народное хозяйство. "У нас исследовательская программа космоса исключительно миролюбивая, научно-исследовательская, поэтому и дальше продолжит курацию данного направления Национальная академия наук в рамках существующей, не создавая дополнительных структур. И таким путем идет большинство стран из третьей группы, которую я называл. Если наша группировка, а мы надеемся, не если, а все-таки, когда наша группировка спутников достигнет уже 7-8 единиц, у нас будет коммерческий продукт в виде снимков, в виде других данных о Земле, которые интересно использовать в реальном секторе экономики других стран, и этой группировкой надо будет более эффективно управлять. Тогда можно будет вернуться к вопросу создания отдельной структуры белорусского НАСА", - считает Владимир Караник.

Итоги совещания

Так что мировая практика есть и Беларусь обладает всеми компетенциями, чтобы ее применить, просто в свое время. И конечно, космос, как и исследования в Антарктиде - это будущее, каким бы далеким или дорогостоящим оно не казалось. И белорусы тут работают в адекватном режиме: не претендуя на гонку там, где мы не справимся, но и не замораживая себя там, где у нас действительно есть наработки.